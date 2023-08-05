بوفون يعود للمنتخب الإيطالي

أكد الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، تعيين بوفون أسطورة إيطاليا، في الجهاز الفني الخاص بـ المدرب روبرتو مانشيني، المدير الفني للنيراتزوري، خلال الفترة المقبلة.



وأشار الاتحاد الإيطالي، في بيانه الرسمي، أن بوفون سيكون رئيسًا لبعثة منتخب إيطاليا خلال الفترة المقبلة، وهو منصبه في الجهاز الخاص بالمدرب روبرتو مانشيني.



أكد الاتحاد الإيطالي، أن تعيين بوفون تقديرًا لجهود بوفون وتاريخه وتأثيره مع المنتخب الإيطالي بعدما أعلن الأخير اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي في الأيام الماضية.



من جانبه، قال بوفون في تصريحات صحفية بعد تعيينه إنه سيعود إلى النيراتزوري لأن الطفل الذي عبر بوابة مركز "كوفرتشانو" للمرة الأولى قبل 30 سنة ما زال يريد أن يحلم وأن يعيش هذا الحلم مع الجماهير الإيطالية.



وكان بوفون أعلن اعتزاله كرة القدم، بعدما كان حارسًا مع بارما، وقبلها يوفنتوس، وتوج بالعديد من البطولات خلال مسيرته على رأسها بطولة كأس العالم 2006.

