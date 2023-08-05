بالتعاون مع المتحدة.. قطار كابيتانو مصر يصل المنوفية

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، عن وصول قطار اختبارات الموسم الثاني للمشروع الأكبر في مجال اكتشاف المواهب الكروية (كابيتانو مصر) بمحافظة المنوفية (شبين الكوم)، بملاعب نادي الجمهورية الرياضي أيام 5 و6 أغسطس الجاري، وذلك بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وصل عدد الراغبين في خوض الاختبارات بمحافظة المنوفية، عن طريق الرابط الإلكتروني إلى 5600 لاعب من مواليد 2009، ويستهدف مشروع كابيتانو مصر اكتشاف أفضل المواهب الناشئة في رياضة كرة القدم بكافة محافظات الجمهورية لتقديم أجيال جديدة من المواهب إلى المنتخبات الوطنية والأندية المصرية والعالمية.

اختبارات كابيتانو مصر:

يشرف على تنفيذ الاختبارات وعمليات الانتقاء الخاصة بالمشروع اللجنة العلمية والفنية لمشروع كابيتانو مصر برئاسة الدكتور كمال درويش والدكتور محمود سعد والكابتن محسن عبدالمسيح وفريق عمل كابيتانو بوزارة الشباب والرياضة الدكتور عبدالأول محمد، مساعد الوزير، الدكتور سيد الشتيحي، والدكتور محمد المسلماني، بالإضافة إلى لفيف من المدربين واللاعبين القدامى، ومديريات الشباب والرياضة والأمن والصحة والسكان بالمنوفية.

نجحت وزارة الشباب والرياضة، بالتنسيق مع الشركة المتحدة في تدشين المرحلة الأولى من مراكز تدريب مشروع كابيتانو مصر لاكتشاف المواهب الكروية بمحافظات الغربية والشرقية والدقهلية والإسماعيلية والقاهرة، وجارٍ التنسيق لافتتاح مراكز التدريب بمحافظات الإسكندرية وأسيوط، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي نحو دعم واستمرار مشروعات اكتشاف المواهب الرياضية.

وقامت اللجنة العلمية للمشروع القومي لاكتشاف المواهب الكروية كابيتانو مصر، برئاسة الدكتور كمال درويش، والمدير الفني للمشروع الدكتور محمود سعد، والمختصين بوزارة الشباب والرياضة، وذلك خلال الأسابيع الماضية في اختيار الأماكن المناسبة لبدء عملية التدريب الخاصة بالمشروع بالمحافظات التي نفذت بها عملية الانتقاء بشهر أغسطس 2022.

وكذلك البرامج التدريبية والفنية للفئة العمرية مواليد 2008 بما يضمن تنمية وتطوير مهاراتهم الكروية وتحقيق أهداف المشروع من خلال انضمام اللاعبين إلى الأندية المحلية والعالمية.