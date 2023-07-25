الأهلي يبدأ اختبارات الناشئين بالمنوفية الخميس المقبل

أعلن قطاع الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي ، فتح باب الاختبارات في محافظة المنوفية وذلك اعتبارًا من صباح بعد غد الخميس، الموافق 27 يوليو الجاري، بمقر أكاديمية النادي الأهلي بنادي ميت خاقان بجوار مجمع مواقف شبين الكوم.





وأكد الأهلي، بيع الاستمارات اعتبارًا من يوم غد الأربعاء 26 يوليو وحتى نفاد الكمية المحددة، وبلغت قيمة الاستمارة 100 جنيه.

وتقام الاختبارات خلال يومي الخميس والجمعة، حيث تبدأ بعد غدٍ الخميس 27 يوليو لمواليد ٢٠١٨ و٢٠١٧ و٢٠١٦ و٢٠١٥ و٢٠١٤ و٢٠١٣ و٢٠١٢ و٢٠١١ ، وتستكمل الاختبارات يوم الجمعة ٢٨ يوليو لمواليد ٢٠١٠ و٢٠٠٩ و٢٠٠٨ و٢٠٠٧.

قرعة دوري أبطال أفريقيا ..

وعلى صعيد الفريق الأول يواجه النادي الأهلي الفائز من بطلي زنجبار وإثيوبيا في دور الـ ٣٢.

وأقيمت فعاليات القرعة مساء اليوم الثلاثاء، وأسفرت عن ملاقاة الأحمر للفائز من فريقي «كي إم كي إم» بطل زنجبار، وفريق «سان جورج» بطل إثيوبيا في دور الـ٣٢ من النسخة الجديدة لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن تقام منافسات الدور التمهيدي الأول (دور الـ64) في شهر أغسطس المقبل.

‎ فيما تقام مباراة الذهاب في دور الـ32 أيام 15 و16 و17 سبتمبر، والإياب أيام 29 و30 سبتمبر و1 أكتوبر.



من ناحية أخرى عبر مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن تحفظه على الأداء الذي قدمه لاعبو الفريق أمام بيراميدز، مشددًا على أن جميع اللاعبين غاب عنهم التركيز خلال مباراة اليوم، وهو ما استغله المنافس.

وقال كولر خلال حديثه بالمؤتمر الصحفي: رغم غياب تركيز لاعبي الأهلي إلا أن الفريق أتيحت له العديد من الفرص ولكن لم تستغل.

واسترسل المدير الفني للأهلي: حصلنا على جميع البطولات التي شاركنا بها هذا الموسم، الدوري حسم بشكل رسمي وتوجنا باللقب وبفارق كبير عن أقرب المنافسين لنا.

وواصل كولر حديثه: لا يوجد فريق في القارة خاض عدد المباريات التي خاضها الأهلي، ومن الطبيعي أن يشعر أي لاعب أنه غير قادر بدنيًّا أو ذهنيًّا بسبب الإرهاق والتعب، فالجميع في احتياج إلى راحة، ولن أستمر في الضغط على لاعبي الفريق.