المتحدة للخدمات الإعلامية تتبرع بعوائد مهرجان العلمين لـ"حياة كريمة"

أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية التبرع بجميع عوائد مهرجان العلمين لصالح مبادرة "حياة كريمة"، وتأتي تلك الخطوة إيمانًا من الشركة المتحدة بالمبادرة الرئاسية التي تخدم فئات الشعب المصري الأكثر احتياجًا.

أحمد الطاهري: "القرار يعكس الفكر المؤسسي لـ"المتحدة" ككيان إعلامي كبير"

قال الإعلامي أحمد الطاهري، رئيس القنوات الاخبارية بالمتحدة، إنه كان هناك توجيه من مجلس إدارة الشركة المتحدة خلال الإعداد لمهرجان العلمين يدل على فكر مؤسسي، وهو تحقيق أهداف معينة من هذا المهرجان منها وضع مدينة العلمين الجديدة في موقع مميز على خريطة الترفيه في الشرق الأوسط والعالم.

وأضاف أن البُعد الأصيل للمهرجان هو تقديم خدمة مميزة للجمهور المصري من خلال فاعليات المهرجان، لافتًا أن بالمهرجان عروضًا مجانية وفعاليات ثقافية ومسارح عامة وندوات متاحة لكل فئات الشعب المصري، وأن فاعليات المهرجان لا تقتصر على حفلات نجوم الغناء فقط.

وتابع رئيس القنوات الإخبارية بالمتحدة أن الشركة تعمل على خدمة السياق المتكامل المتعلق بالدور المجتمعي عن طريق دعم المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، التي تعد المبادرة الأعظم في الشرق الأوسط.

وأشار إلى أن الصناعة الإعلامية في العصر الحديث تشمل معنى أكبر وأشمل، وهو ما يعكسه مهرجان العلمين الذي يشمل كل أنواع الدعم للدولة المصرية.

وأوضح أن المكسب الحقيقي لمهرجان العلمين لا يكمُن فقط في البُعد المادي، لكن له أبعاد أخرى، من أهمها البُعد الاجتماعي، لافتًا أن كل فاعليات المهرجان لم تخرج للنور بعد، ما يدل على نجاح باهر للشركة المتحدة للإعلام، التي استطاعت تشغيل عددًا كبيرًا من الشركات والعمالة من خلال المهرجان ما يدل على الفكر المجتمعي المتكامل لقطاع المتحدة.

ووجه الإعلامي أحمد الطاهري كل الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على هذا القرار الذي يتفق مع شخصية وهوية هذا الكيان الإعلامي الكبير.

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مع برنامج من مصر، المذاع عبر قناة "CBC" مع الإعلامي عمرو خليل.