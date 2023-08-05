السبت 05 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

الشباب والرياضة تنظم مبادرة لتنظيف شواطئ العريش

بوابة الوفد الإلكترونية

نفذ مركز شباب مدينة العريش  مبادرة "شواطئنا....أجمل" لتنظيف شواطيء مدينة العريش و رفع المخلفات من الشاطيء ضمن مبادرة "صيف شبابنا".

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جاء ذلك في إطار حرص وزارة الشباب والرياضة على توفير بيئة صحية وآمنة للمجتمع السيناوي برعاية الدكتور إشراف صبحي وزير الشباب والرياضة و الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء

كما أكد إيهاب حسن عبد الوهاب مدير عام مديرية الشباب و الرياضة بشمال سيناء أنه تم تنفيذ مبادرة "شواطئنا... أجمل" بمشاركة فريق التطوع بمركز شباب مدينة العريش  لتنظيف الشاطيء و رفع المخلفات من عليه.

أضاف حسن عبد الوهاب أنه تم وضع صناديق القمامة أمام الكافتيريات المنتشرة على طول شاطيء مدينة العريش لعدم إنتشار القمامة على الشاطئ .

كما طالب عبد الوهاب المواطنين بالحفاظ على شاطيء مدينة العريش و رفع القمامة و مخلفات الشاطئ أول بأول حتى لا تتراكم و يصعب إزالتها .

وأشار إلى أن المبادرة تستمر على مدار فصل الصيف حيث سيتم تحديد أماكن أخرى لتنظيف الشاطيء و مشاركة  مزيد من الشباب المتميزين .

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