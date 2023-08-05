الشباب والرياضة تنظم مبادرة لتنظيف شواطئ العريش

نفذ مركز شباب مدينة العريش مبادرة "شواطئنا....أجمل" لتنظيف شواطيء مدينة العريش و رفع المخلفات من الشاطيء ضمن مبادرة "صيف شبابنا".

جاء ذلك في إطار حرص وزارة الشباب والرياضة على توفير بيئة صحية وآمنة للمجتمع السيناوي برعاية الدكتور إشراف صبحي وزير الشباب والرياضة و الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء

كما أكد إيهاب حسن عبد الوهاب مدير عام مديرية الشباب و الرياضة بشمال سيناء أنه تم تنفيذ مبادرة "شواطئنا... أجمل" بمشاركة فريق التطوع بمركز شباب مدينة العريش لتنظيف الشاطيء و رفع المخلفات من عليه.

أضاف حسن عبد الوهاب أنه تم وضع صناديق القمامة أمام الكافتيريات المنتشرة على طول شاطيء مدينة العريش لعدم إنتشار القمامة على الشاطئ .

كما طالب عبد الوهاب المواطنين بالحفاظ على شاطيء مدينة العريش و رفع القمامة و مخلفات الشاطئ أول بأول حتى لا تتراكم و يصعب إزالتها .

وأشار إلى أن المبادرة تستمر على مدار فصل الصيف حيث سيتم تحديد أماكن أخرى لتنظيف الشاطيء و مشاركة مزيد من الشباب المتميزين .