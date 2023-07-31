وزير الشباب والرياضة يتواصل هاتفيًا مع كابيتانو مصر بمحافظة البحيرة

تواصل وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، هاتفيًا، مع المتقدمين ومسئولي برنامج كابيتانو مصر، أثناء وصول البرنامج محافظة البحيرة، على ملاعب مركز شباب الحرية بمدينة دمنهور، لاختبار الموهوبين من محافظات الإسكندرية ومطروح والبحيرة، للموسم الثاني من البرنامج، وبدأت فعاليات اليوم الأول بحضور أكثر من 9 آلاف.



أكد وزير الشباب والرياضة، للمتقدمين ببرنامج كابيتانو مصر، أن مصر تمتلىء بالمواهب الواعدة فى مختلف الألعاب وسيحققون لمصر مزيداً من الإنجازات الرياضية فى مختلف المنافسات العالمية، قائلًا : " الوزارة تتعاون مع مختلف المؤسسات والجهات فى إكتشاف ورعاية تلك المواهب على مستوى جميع محافظات الجمهورية".

وأشار الوزير إلي أن الوزارة تصب تركيزها على إكتشاف المواهب خلال الفترة الحالية في كل مكان بمختلف محافظات الجمهورية، وهو ما تحقق مع كابيتانو مصر بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وأضاف الدكتور أشرف صبحي، أن كابيتانو مصر يهدف الي إبراز أفضل العناصر الرياضية في لعبة كرة القدم، وتقديمهم للساحة الرياضية ودعمهم الكامل حتى تستفيد منهم الأندية المصرية، مما يحقق التميز في انتقاء الأفضل منهم، لدعم المنتخبات المصرية بأقوى عناصر من الشباب المتميز، الذي يثرى الرياضة لتحقق أفضل النتائج على المستوى القاري والعالمي في لعبة كرة القدم.

وجدد الدكتور أشرف صبحى، تأكيده علي المنهجية العلمية الحديثة التى تعتمد عليها الوزارة فى مشروعات اكتشاف الموهوبين على صعيد برامج التدريب والتأهيل الفني والبدني وبرامج التغذية والإعداد النفسي والطبي للاعبين بمراكز التدريب.