أسعار النفط تسجل مكاسب للأسبوع السادس

ارتفعت أسعار النفط عند التسوية بأكثر من دولار للبرميل، خلال تعاملات جلسة، أمس الجمعة، لتواصل تحقيق المكاسب للأسبوع السادس على التوالي، بعدما قررت السعودية وروسيا خفضًا للإمدادات حتى نهاية الشهر المقبل، ما زاد من مخاوف نقص المعروض.

أسعار النفط

وارتفعت أسعار النفط للعقود الآجلة لخام برنت، بما يصل إلى نحو 1.10 دولار، أي ما يعادل نسبته عند 1.3%، لتسجل عند التسوية سعر 86.24 دولار للبرميل.

فيما زادت أسعار النفط لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي بما يصل الى مستوى سعر 1.27 دولار، أو بنسبة ارتفاع تعادل 1.6% ليصل الى مستوى سعر 82.82 دولار للبرميل.

وحقق أسعار النفط لكل من الخامين القياسيين خلال الجلسة أعلى مستوى لهما منذ منتصف أبريل، بحسب الأسواق العربية.

وقالت السعودية، في بيان الخميس، إنها ستمدد خفضًا طوعيًا لإنتاجها من النفط بمقدار مليون برميل يوميًا حتى نهاية سبتمبر، وتركت الباب مفتوحًا أمام تمديد آخر، وقررت روسيا أيضًا خفض صادراتها من النفط 300 ألف برميل يوميًا الشهر المقبل.

وكتب محللو "يو.بي.إس" في مذكرة: "مع تمديد خفض الإنتاج، نتوقع عجزًا بالسوق يزيد على 1.5 مليون برميل يوميًا في سبتمبر بعد عجز يقدر بنحو مليوني برميل يوميا في يوليو وأغسطس".

نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك:

نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك

وعلى صعيد الطلب، قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، بعد اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لأوبك+، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاءها، إن الاستهلاك العالمي للنفط قد ينمو 2.4 مليون برميل يوميا هذا العام.

ولم يشهد اجتماع اللجنة إدخال أي تغييرات على سياسة الإنتاج. وأضافت المذكرة الصادرة عن "يو.بي.إس" أن اللجنة أشارت إلى أنها قد تتخذ إجراءات إضافية في أي وقت، مما قد يعني تخفيضات إضافية إذا ساءت ظروف السوق.

وتأثرت أسعار النفط بالبيانات الصادرة أمس الجمعة التي أظهرت أن الاقتصاد الأميركي حافظ على وتيرة متوسطة لنمو الوظائف في يوليو، لكن الارتفاع القوي في الأجور وتراجع معدل البطالة إلى 3.5% عكسا استمرار قوة سوق العمل.

بالإضافة إلى ذلك، تراجعت أنشطة الأعمال بمنطقة اليورو بصورة أكبر مما كان يعتقد في البداية في يوليو، ورفع بنك إنجلترا سعر الفائدة إلى أعلى مستوى في 15 عامًا نهاية الأسبوع الماضي.