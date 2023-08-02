ارتفاع أسعار النفط أكثر من 1%

ارتفعت أسعار النفط أكثر من 1% خلال تعاملات جلسة، اليوم الأربعاء 2 أغسطس، وجرى تداولها بالقرب من أعلى مستوياتها منذ أبريل، وذلك بعدما أظهرت بيانات تراجع مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة أكبر مستهلك للوقود في العالم بقدر أكبر مما كان متوقعا.

النفط

وارتفعت أسعار النفط للعقود الآجلة لخام برنت في أكتوبر بما يصل الى نحو 92 سنتا أو بنسبة ارتفاع تعادل نسبتها 1.1% ليصل إلى مستوى سعر 85.83 دولار للبرميل،

في حين ارتفع أسعار النفط لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي بما يصل الى نحو 84 سنتا أو بنسبة ارتفاع تعادل نسبتها 1.03% ليصل إلى مستوى سعر 82.21 دولار للبرميل.

وانخفض الخامان القياسيين عند التسوية أمس الثلاثاء لتتوقف سلسلة من المكاسب التي استمرت لثلاثة أيام، بحسب الاسواق العربية

وتراجعت مخزونات النفط الأميركية بمقدار 15.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 28 يوليو، وفقا لمصادر السوق نقلا عن أرقام لمعهد البترول الأميركي، مقارنة بتقديرات المحللين التي أشارت إلى انخفاض قدره 1.37 مليون برميل.

وإذا تطابقت أرقام الحكومة الأميركية، المقرر نشرها في وقت لاحق اليوم الأربعاء، مع الأرقام التي قالتها مصادر، فسيكون ذلك بمثابة أكبر انخفاض في مخزونات الخام الأميركية وفقا للسجلات التي يعود تاريخها إلى عام 1982.

مخزونات النفط الأميركية:

وبدأت مخزونات النفط أيضًا في الانخفاض في بعض المناطق الأخرى حيث فاق الطلب العرض، وهو الأمر الذي نجم عن تخفيضات كبيرة في الإنتاج قامت بها السعودية، الزعيم الفعلي لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك). وساهمت تخفيضات الإنتاج في زيادة أسعار النفط.

مخزونات النفط

ويتوقع محللون أن تمدد السعودية خفضها الطوعي لإنتاج النفط بمقدار مليون برميل يوميا لشهر آخر بما يشمل سبتمبر خلال اجتماع مقرر يوم الجمعة.

وخلص مسح يوم الاثنين إلى تراجع إنتاج أوبك في يوليونتيجة الخفض الطوعي للسعودية وكذلك مشكلات الإنتاج التي أثرت على الإمدادات النيجيرية.

وقال متحدث باسم وزارة الطاقة الأميركية أمس الثلاثاء إن الإدارة الأميركية سحبت عرضا لشراء ستة ملايين برميل من النفط لتعزيز المخزون الاستراتيجي في ظل توقعات باستمرار ارتفاع أسعار النفط بسبب تخفيضات الإنتاج.