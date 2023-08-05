فرنسا تدعم جهود "إيكواس" لإحباط الإطاحة برئيس النيجر

أكدت وزارة الخارجية الفرنسية، أن باريس ستدعم بقوة جهود المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) لإحباط الإطاحة برئيس النيجر محمد بازوم، وفقا لما ذكرته فضائية "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

والتقت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا مع رئيس وزراء النيجر وسفيرها في باريس، اليوم السبت، وفرضت المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا "إيكواس" عقوبات على النيجر، تشمل وقف كل المعاملات المالية وتجميد أصول، وقالت إنها قد تمنح تفويضًا باستخدام القوة لإعادة بازوم إلى منصبه.

وخصصت فرنسا عددًا من الطائرات، قبل يومين، لإجلاء المدنيين من رعاياها، بعد سلسلة من أعمال العنف التي تعرّضت لها سفارتها، الأسبوع الماضي.

رئيس النيجر يُحذر من إطاحته من السلطة





شدد رئيس النيجر محمد بازوم، الذي أطيح به في انقلاب يوم 26 يوليو، على أنه رهينة، مُحذرًا من المحاولة الانقلابية لإطاحته من السلطة "ستكون لها عواقب وخيمة على بلدنا ومنطقتنا والعالم بأسره".

ودعا بازوم في مقال نشرته صحيفة "واشنطن بوست" ليل الخميس، "الحكومة الأمريكية والمجتمع الدولي بأسره إلى مساعدة الدولة في استعادة نظامها الدستوري"، كما أكد على أنه رهينة.

وكتب: "الكفاح من أجل قيمنا المشتركة، بما في ذلك التعددية الديمقراطية واحترام سيادة القانون، هو السبيل الوحيد نحو تحقيق تقدم مستدام في مواجهة الفقر والإرهاب".

وأضاف: "لن ينسى شعب النيجر إطلاقا دعمكم في هذه اللحظة الفاصلة من تاريخنا".

كما حذر بازوم من وجود صلة تربط قادة الانقلاب بمجموعة المرتزقة الروسية "فاجنر"، التي تعمل في أماكن أخرى في المنطقة، والتي يعتبرها كثيرون بأنها تمارس نفوذا خبيثا في النيجر.

وكتب بازوم: "يمكن أن تقع منطقة الساحل الأوسط بأكملها في أيدي النفوذ الروسي من خلال مجموعة فاجنر، التي ظهر إرهابها الوحشي بشكل كامل في أوكرانيا".

تعهد أمريكي:

من جهتها، تعهدت الولايات المتحدة، بإعادة الحكومة المنتخبة ديمقراطيا إلى السلطة في النيجر.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، يوم الخميس، إن الوزير أنتوني بلينكن أجرى مكالمة هاتفية مع رئيس النيجر المخلوع محمد بازوم الأربعاء.

وفق الخارجية الأمريكية، فإن بلينكن أبلغ بازوم بأن "الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بإعادة الحكومة المنتخبة ديمقراطيا إلى السلطة في النيجر".

لدى الولايات المتحدة نحو ألف جندي منتشرين في البلاد في إطار عمليات مكافحة الجماعات المتطرفة في منطقة الساحل.