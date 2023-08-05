واشنطن: مراجعة برامج مساعدات النيجر وفقًا لتطور الأوضاع

قال أنتوني بلينكن، وزير الخارجية الأمريكي، إن واشنطن ستواصل مراجعة المساعدات الخارجية والتعاون مع النيجر، مع تطور الوضع على الأرض بما يتوافق مع أهداف السياسة الأمريكية والقيود القانونية.

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الولايات المتحدة ستوقف مؤقتًا بعض المساعدات المخصصة للنيجر

وأكد "بلينكن"، في بيان لوزارة الخارجية الأمريكية، عرضته قناة “القاهرة الإخبارية” أن الولايات المتحدة ستوقف مؤقتًا بعض المساعدات الخارجية المخصصة للنيجر، مشيرًا إلى أن ذلك لن يشمل المساعدات الإنسانية والغذائية الضرورية.

وأشار إلى أن واشنطن ستواصل أنشطتها في النيجر قدر الإمكان، بما في ذلك العمليات الدبلوماسية والأمنية لحماية المواطنين الأمريكيين.

تقديم المساعدة الأمريكية لحكومة النيجر يعتمد على الحكم الديمقراطي

وأوضح أن تقديم المساعدة الأمريكية لحكومة النيجر يعتمد على الحكم الديمقراطي واحترام النظام الدستوري، بما يتفق مع الخطوات التي اتخذتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس" والاتحاد الإفريقي.

وشدد البيان على التزام الولايات المتحدة بدعم شعب النيجر، وتقديم المساعدات من أجل الحفاظ على ديمقراطيتهم التي حصلوا عليها بشق الأنفس، داعيًا لاستعادة حكومة النيجر المنتخبة ديمقراطيًا.