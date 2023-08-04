رئيس جامعة الأقصر: ثلاثة معامل مجهزة بفريق مدرب وإنترنت فائق السرعة لتنسيق الكليات

أكد الأستاذ الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، انتهاء الجامعة من تجهيز كافة المعامل المعدة لأعمال تنسيق الكليات لطلبة الثانوية العامة التي تبدأ غدا السبت، استعدادًا لانطلاق المرحلة الأولى للتنسيق.

وأوضح رئيس الجامعة في تصريح للوفد بأن الجامعة انتهت من تجهيز ثلاثة معامل تم دعمها بإنترنت فائق السرعة، وفريق مجهز تم تدريبه للرد على أية استفسارات خلال أعمال التنسيق، ومساعدة الطلاب في الانتهاء من تنسيق الكليات بشكل صحيح.

وأشار رئيس الجامعة إلى وجود ثلاثة معامل بكليات: الحاسبات والمعلومات والسياحة والفنادق بطيبة، والفنون الجميلة، تستقبل الطلاب غدا للمرحلة الأولى لتعبئة الرغبات بتنسيق الكليات.

ويشار إلى أن وزاره التعليم العالي والبحث العلمي، كانت قد أعلنت عن انطلاق مراحل التنسيق لطلاب الثانوية العامة، اعتبارًا من يوم السبت الموافق 5/8/2023 وحتى يوم الأربعاءالموافق 9/8/2023 وذلك وفقًا للحد الأدنى التالي:-

الحد الأدنى للمرحلة الأولى:

الشعبة العلمية: 362 درجة فأكثر أي بنسبة 88.29 فأكثر.

الشعبة الهندسية: 342 درجة فأكثر أي بنسبة 83.41% فأكثر.

الشعبة الأدبية: 289.5 درجة فأكثر أي بنسبة 70.61% فأكثر.