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الثلاثاء 01 أغسطس 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

جامعة بنها: تكليفات وتعيينات جديدة لعمداء الكليات

الدكتور ناصر الجيزاوي
الدكتور ناصر الجيزاوي

أصدر الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بعمل رئيس جامعة بنها، قراراً بتجديد تكليف الدكتور وليد طلعت الأستاذ بقسم العلاج الطبيعي للأعصاب وجراحتها بكلية العلاج الطبيعي قائمًا بأعمال عميد كلية العلاج الطبيعي، وتكليف الدكتورة نهاد محمد علي البرقي الأستاذ بقسم علم الحشرات ووكيل كلية العلوم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بتسيير أعمال كلية العلوم.


كما أصدر قراراً بتعيين الدكتور مجدي مليجي عبد الحكيم الأستاذ بقسم المحاسبة بكلية التجارة وكيلاً للكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالكلية.

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