السبت 05 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

تكثيف الجهود لكشف غموض جريمة السطو وإنهاء حياة شاب بالقليوبية

حملة أمنية
حملة أمنية

تقوم الأجهزة الأمنية في مديرية أمن القليوبية بتكثيف جهودها لكشف غموض جريمة السطو المسلح وطعن شاب من مدينة الخانكة، وجاء ذلك أثناء عودته من عمله بمدينة العبور.

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 حيث تم حجز المصاب بالمستشفى لمدة 5 أيام فى حالة خطرة، وتوفى متأثرا باصابته، وحرر محضرا بالواقعة.

وقامت نيابة الخانكة بالتصريح بالدفن عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة، واستعجلت تحريات المباحث حول الواقعة وسرعة ضبط المتهمين.

جريمة بشعة تهز أرجاء القليوبية 

 وكان اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز الخانكة، يفيد بتلقيه إشارة من المستشفى بوصول "أحمد ع. م"، 23 سنة، ومقيم دائرة مركز الخانكة، مصاب بعدة طعنات وفى حالة خطيرة.

وتكثف مباحث مركز شرطة الخانكة جهودها لضبط المتهمين، وكشف ملابسات الحادث، وتحرر محضرا بالواقعة، وبالعرض على النيابة أصدرت قرارها السابق.

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. واستمراراً للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.

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