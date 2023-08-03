أشرف صبحي يشيد بأداء المنتخبات الوطنية للطائرة ناشئين وناشئات واليد ناشئين ببطولات العالم

تواصل وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، مع رؤساء بعثات المنتخبات الوطنية ( لكرة اليد المشاركين ببطولة العالم للناشئين المقامة بكرواتيا - للكرة الطائرة للناشئين تحت ١٩ سنة المشاركين ببطولة العالم الأرجنتين - للكرة الطائرة للانسات تحت ١٩ سنه المشاركين ببطولة العالم بكرواتيا).



وخلال التواصل الهاتفي مع البعثات واللاعبين، أكد وزير الرياضة، أن لاعبي المنتخبات الوطنية في اليد والطائرة شباب وناشئات، الذين قدموا أداء جيدا خلال بداية مشوارهم في البطولة.



ولفت الوزير إلي أن الطفرة والمكانة القارية والعالمية غير المسبوقة للمنظومة الرياضية المصرية، وفي العديد من الألعاب؛ بفضل الدعم اللامحدود الذي توفره الدولة والقيادة السياسية لجميع الفرق والمنتخبات.



وأشار الدكتور أشرف صبحي، إلي أن مصر زاخرة بالمواهب الرياضية فى مختلف الألعاب ، ويسعون دوماً لتحقيق الإنجازات للرياضة المصرية فى جميع المحافل، وأبطال مصر فى اليد والطائرة واعدون وننتظر منهم الكثير.

وأكد الدكتور أشرف صبحى أن الرياضة المصرية تعيش أزهى العصور على مستوى الانجازات المتتالية التى يحققها لاعبو ولاعبات المنتخبات الوطنية فى جميع الألعاب، لافتاً إلى الدعم الكبير من قبل القيادة السياسية لهم، والتعاون المثمر بين الوزارة واللجنة الأوليمبية والاتحادات الرياضية فى متابعة برامج إعدادهم للبطولات المقبلة، وتهيئة الأجواء حولهم، وتلبية احتياجاتهم.



وحقق منتخبنا الوطني المصرى للناشئين مواليد 2004 فوزًا غاليًا علي منتخب جمهورية التشيك، بنتيجة 28 - 22، و ذلك فى ثانى جولات بطولة العالم للناشئين لكرة اليد و التى تستضيفها كرواتيا خلال الفترة من 2 الى 13 أغسطس.



حقق منتخب مصر فوزا مهما على حساب صربيا بنتيجة 3-1 في افتتاح مشواره ببطولة كأس العالم للكرة الطائرة تحت 19 عاما المقامة في الأرجنتين، ويخوض منتخب مصر ثاني مبارياته ضد أمريكا بعد غد السبت، بينما يلعب منتخب صربيا ضد كوستاريكا.



كما فاز منتخب مصر للآنسات تحت 19 سنة للكرة الطائرة مباراته الثالثة في بطولة العالم التي تستضيفها كرواتيا والمجر في الفترة من 1 إلى 11 أغسطس الجاري، في المباراة الأولى على الكاميرون بثلاثة أشواط نظيفة وفاز في المباراة الثانية أمس على تشيلي أيضاً بثلاثة أشواط نظيفة، ويواجه منتخبنا اليوم منتخب الأرجنتين في العاشرة مساءً اليوم في الجولة الثالثة للمجموعة الأولى بالدور الأول للبطولة.