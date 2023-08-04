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الجمعة 04 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

حرصاً علي التمكين الاقتصادي للمرأة ودفع عجلة التنمية ...

الشباب والرياضة تطلق فعاليات مبادرة "حرفتك .. مهنتك" في البحر الأحمر

بوابة الوفد الإلكترونية

أطلقت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية الشباب- الإدارة العامة للتطوع والفتاة والمرأة ، فعاليات ورشة الحرف اليدوية والتراثية  ،الخاصة  بصناعة الريزن ، والتي يتم تنفيذها تحت شعار " حرفتك .. مهنتك " ، بمركز شباب راي غارب بمحافظة البحر الأحمر.

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الشباب والرياضة تنفذ تدريبات "طوَّر وغيَّر" من أجل التوظيف بالشرقية وقنا

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الشباب والرياضة: إقبال كبير على مركز شباب أهالينا "2"

وقدمت الورشة المدربة شيماء نبيل  - مدربة أشغال يدوية و هاند ميد ، حيث يتم تدريب الفتيات والسيدات  على أساسيات الريزن والمواد المستخدمة ، وكيفية صنع القوالب .

يذكر أن مبادرة " حرفتك … مهنتك" لتعليم الحرف اليدويه والتراثية ،تُعد إحدى المبادرات لعضوات أندية الفتاه والمرأة و انديه التطوع،  بجميع مراكز الشباب علي مستوي محافظات الجمهورية  ، والتي تأتي دعما للحرف اليدويه والتراثية كجزء من الهوية الثقافية والشخصية المصرية،  ونشر ثقافة العمل الحر  واستثمار الطاقات والمهارات لرفع كفاءه الفتيات لإنشاء مشاريع صغيرة تساهم في حياه أفضل ، وذلك انطلاقا من سعي الدولة المصرية والقيادة السياسية للتمكين الاقتصادي للمرأة ،مما يساعد  على دفع عجلة التنمية داخل الدولة المصرية  ، وذلك من خلال  التأهيل والتدريب ، وإتاحة الفرصة  لخروج المشاريع الإنتاجية للسيدات والفتيات والشباب في شتي المجالات .

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