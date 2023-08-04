الشباب والرياضة تطلق فعاليات مبادرة "حرفتك .. مهنتك" في البحر الأحمر

حرصاً علي التمكين الاقتصادي للمرأة ودفع عجلة التنمية ...

أطلقت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية الشباب- الإدارة العامة للتطوع والفتاة والمرأة ، فعاليات ورشة الحرف اليدوية والتراثية ،الخاصة بصناعة الريزن ، والتي يتم تنفيذها تحت شعار " حرفتك .. مهنتك " ، بمركز شباب راي غارب بمحافظة البحر الأحمر.

وقدمت الورشة المدربة شيماء نبيل - مدربة أشغال يدوية و هاند ميد ، حيث يتم تدريب الفتيات والسيدات على أساسيات الريزن والمواد المستخدمة ، وكيفية صنع القوالب .

يذكر أن مبادرة " حرفتك … مهنتك" لتعليم الحرف اليدويه والتراثية ،تُعد إحدى المبادرات لعضوات أندية الفتاه والمرأة و انديه التطوع، بجميع مراكز الشباب علي مستوي محافظات الجمهورية ، والتي تأتي دعما للحرف اليدويه والتراثية كجزء من الهوية الثقافية والشخصية المصرية، ونشر ثقافة العمل الحر واستثمار الطاقات والمهارات لرفع كفاءه الفتيات لإنشاء مشاريع صغيرة تساهم في حياه أفضل ، وذلك انطلاقا من سعي الدولة المصرية والقيادة السياسية للتمكين الاقتصادي للمرأة ،مما يساعد على دفع عجلة التنمية داخل الدولة المصرية ، وذلك من خلال التأهيل والتدريب ، وإتاحة الفرصة لخروج المشاريع الإنتاجية للسيدات والفتيات والشباب في شتي المجالات .