برامج وأنشطة بالمساحات الآمنة بمراكز الشباب للوافدات السوريات والسودانيات والأفارقة

تنفذ وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب(الإدارة العامة لريادة الأعمال والمشروعات الناشئة)، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان UNFPA، برامج وأنشطة بالمساحات الآمنه بمراكز الشباب بمحافظات"اسوان، القليوبية، الشرقية، دمياط، الجيزة"، بمشروع المساحات الآمنه للوافدات السوريات والسودانيات والأفارقة، ضمن فاعليات صيف شبابنا.



وتم تسليم 2000 شنطة تحتوي على مجموعة الكرامة للفتيات والسيدات لتوزيعها على الوافدات السودانيات المستفيدات من مشروع المساحات الآمنه بمراكز شباب بدر و الحصايا والحكروب بمحافظة أسوان، ومراكز شباب الشيخ زايد وأرض اللواء بمحافظة الجيزة.

وذلك في إطار خطة عمل وزارة الشباب والرياضة وصندوق الأمم المتحدة للسكان لتقديم خدمات الدعم النفسي والتوعية ضد العنف والصحة الانجابية والتدريبات الحرفية خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2023، والتي تستهدف دمج الوافدات السودانيات في المجتمع المصري وممارسة الأنشطة المختلفة داخل المساحات الامنه بمراكز الشباب.