طالبة الثانوية العامة تنهار وتقص شعرها بسبب النتيجة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عددًا من الصور والفيديوهات لطالبة بالثانوية العامة تنهار بالدموع أمام كاميرات الموبايل وهي تسجل اللحظات التي جاءت بعد معرفتها بنتيجة الثانوية العامة 2023، إذْ ظهرت الفتاة وهي تعاني وفي حزن شديد نتيجة لتراجع مستواها في الثانوية العامة.

طالبة الثانوية العامة تدخل في نوبة من البكاء:

ظهرت الطالبة وهي تقص شعرها بسبب تخرجها من الثانوية بنسبة منخفضة، ووثقت الفيديوهات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي انهيار طالبة مصرية وقيامها بقص شعرها بسبب تخرجها من الثانوية بمعدل منخفض.

تحدثت الفتاة خلال الفيديو المنتشر وهي تقص شعرها، بـ "ثانوية إيه اللي تدمرنا.. الثانوية ولا بتدمر ولا بتعمل حاجة”، لتدخل في نوبة بكاء هستيرية وبدأت في قص شعرها، وظهرت الفتاة والدموع تنغمر من عينيها، وفي سخرية وحزن شديد، قالت: "مين قال إن الثانوية بتدمر.. الثانوية جميلة وتحفة".

انتشر الفيديو بكثرة عبر منصات التواصل الاجتماعي، وحازت الفتاة على تعاطف من ملايين المتابعين، وانهمرت عليها التعليقات الإيجابية الداعمة لها، والتي تؤكد أن الثانوية العامة ليست نهاية المطاف، لكنها بداية لمرحلة قادمة.