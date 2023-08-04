تهديد جديد بحرق نسخة القرآن.. وتصريح غريب من رئيسة وزراء الدنمارك

قال رئيسة الوزراء الدنماركية، ميت فريدريكسن، في أول تعليق لها على حرق نسخة القرآن الكريم: “إن فرض حظر محتمل على حرق القرآن في ‏البلاد، لن يحد من حرية التعبير”.‏

أضافت فريدريكسن في لقاء صحفي لها: "أنها لا تعتبر أنه قيد على حرية التعبير بحيث لا يمكنك حرق كتب الآخرين، أنه ليس منحدرًا زلقًا".

يذكر أن مجموعة دنماركية معادية للإسلام، جددت أمس الخميس، حرق نسخ من القرآن الكريم أمام سفارات عدد من الدول الإسلامية لدى العاصمة كوبنهاغن، تحت حراسة الشرطة.

قام عدد من أعضاء المجموعة القومية المتطرفة التي تسمي نفسها "Danske Patrioter" الوطنيين الدنماركيين، بحرق نسخ من القرآن الكريم أمام سفارات تركيا والعراق ومصر والسعودية وإيران لدى كوبنهاجن.

رددوا شعارات أعضاء المجموعة لافتات معادية للإسلام ورفع مسيئة إليه، وبثوا مشاهد حرق المصاحف عبر حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي، ونفذت المجموعة اعتداءها وسط إجراءات أمنية مشددة اتخذتها الشرطة الدنماركية.