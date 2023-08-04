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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

ماتياس يايسله يقرر إلغاء ودية أهلي جدة مع ماينز

ماتياس يايسله
ماتياس يايسله

قرر الألماني ماتياس يايسله المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة إلغاء ودية ماينز والمقرر لها اليوم الجمعة ضمن معسكر الراقي والمقام حاليًا في النمسا استعدادًا للموسم الجديد.

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وبحسب صحيفة الرياضية السعودية فإن المدير الفني للأهلي السعودي قرر إلغاء المباراة الودية الأخيرة ضمن للفريق بسبب ضيق الوقت لانه من المقرر أن يعود اللاعبين إلى جدة، اليوم عقب إنتهاء المعسكر الأعدادي.

ويستعد الفريق الاول لكرة القدم بنادي أهلي جدة لإفتتاح مشواره في النسخة الجديدة من بطولة دوري روشن السعودي يوم الجمعة المقبل الموافق 11 أغسطس الجاري، عند يواجه نظيره فريق الحزم في المباراة المقرر لها في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

في سياق متصل توصل نادي أهلي جدة السعودي لإتفاق مع نظيره برشلونة الإسباني حول التعاقد مع الدولي الإيفواري فرانك كيسيه لتدعيم خط وسط الفريق خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.

وأكد فابريزيو رومانو خبير سوق الإنتقالات أن الأهلي السعودي توصل لاتفاق شفهي مع برشلونة خلال الساعات الماضية بخصوص ضم كيسيه.

ويحصل برشلونة على 15 مليون يورو نظير انتقال لاعبه إلى الأهلي، بينما سيوقع اللاعب عقداً ينتهي في 2026.

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