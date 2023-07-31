صراع شرس بين أهلي جدة ومانشستر يونايتد على ضم أمرابط

دخل أهلي جدة السعودي في منافسة شرسة مع مانشستر يونايتد الإنجليزي للحصول على خدمات الدولي المغربي سفيان أمرابط، لاعب فيورنتينا الإيطالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، أن أهلي جدة السعودي يضع أمرابط هدفًا مقبلًا للتعاقد معه، بعد الانتدابات القوية للفريق خلال الميركاتو الحالي، بعد إتمام تعاقده مع آلان سانت ماكسيمين، قادمًا من نيوكاسل يونايتد.

وأوضحت الصحيفة الفرنسية، أن إدارة قلعة الكؤوس حصلت على موافقة مبدئية من نظيرتها بنادي فيورنتينا للتواصل بشكل مباشر مع الدولي المغربي خلال الفترة الحالية، من أجل اقناعه باللعب في الدوري السعودي خلال الموسم الجديد.

وكان أهلي جدة السعودي قد نجح في التعاقد مع عدد من اللاعبين العالميين وهم: روبرتو فيرمينو، ورياض محرز، وإدوارد ميندي، وسانت ماكسيمين.

في سياق متصل، كشفت تقارير صحفية إنجليزية، أن إيريك تين هاج، المدير الفني لمانشستر يونايتد، يبحث عن التعاقد مع أمرابط لتدعيم خط وسط الشياطين الحمر، بعد رحيل عدد من اللاعبين عن الفريق.

وأشارت إلى أن الفريق الإنجليزي لم يتقدم بعرض رسمي للفيولا حتى الآن، على الرغم من إبداء صاحب ال 26 عامًا رغبة قوية في الانتقال ل"لأولد ترافورد" خلال الموسم الجديد.

الجدير بالذكر أن سفيان أمرابط خطف الأنظار إليه بشدة خلال مونديال قطر الماضي 2022، والوصول بمنتخب بلاده للمركز الرابع في انجاز تاريخي للمنتخبات العربية والإفريقية، بجانب المستويات القوية له في الدوري الإيطالي.