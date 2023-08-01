بمشاركة محرز وفيرمينو..  أهلي جدة يكتسح الشمال القطري بخماسية وديا

اكتسح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السعودي نظيره فريق الشمال القطري بخماسية نظيفة في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الثلاثاء الموافق 1 أغسطس الجاري ضمن معسكر الراقي المقام حاليًا في النمسا استعدادا للموسم الرياضي الجديد 2023-2024.

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وجاءت خماسية الأهلي عن طريق فيرمينو " هدفين " ، ماكسيمان ، عبدالباسط هندي و فهد الرشيدي.

تشكيل أهلى جدة في ودية اليوم

وبدأ الألماني ماتياس يايسله المدير الفني لاهلي جدة ودية اليوم بالتشكيل آلاتي :

في مركز حراسة المرمى: إدوارد ميندي.

في خط الدفاع: علي مجرشي، فهد حمد، ريان حامد، إزجان أليوسكي، زياد الجهني.

في خط الوسط : علي الأسمري، رياض بودبوز.

في خط الهجوم: رياض محرز، ماكسيمان ، روبيرتو فيرمينو.



