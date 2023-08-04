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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

تشيلسي يعلن التعاقد مع أكسيل ديساسي

أكسيل ديساسي
أكسيل ديساسي

أعلن نادي تشيلسي الانجليزي صباح اليوم الجمعة رسميًا التعاقد مع الفرنسي أكسيل ديساسي مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي موناكو وذلك لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

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ونشر الحساب الرسمي لنادي تشيلسي عبر موقع التواصل الإجتماعي “ تويتر ” أنهت إدارة البلوز التعاقد مع المدافع الفرنسي لمدة 6 مواسم وذلك دون الكشف عن التفاصيل المالية للصفقة

وتعد صفقة ديساسي صاحب الـ25 عامًا هي سادس صفقات البلوز خلال فترة الانتقالات الصيفية حيث نجح الفريق الأزرق في ضم كلا من كريستوفر نكونكو ونيكولاس جاكسون وأنجيلو ودييجو موريرا وأوجوتشوكو.

والجدير بالذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي أنهي منافسات الموسم الماضي من الدوري الإنجليزي وهو يحتل المركز الثاني عشر بجدول ترتيب البريميرليج برصيد 44 نقطة.

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