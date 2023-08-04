تشيلسي يقترب من ضم حارس برايتون الإنجليزي

اقترب نادي تشليسي الإنجليزي من ضم حارس مرمى برايتون الإسباني روبرت سانشيز مقابل 25 مليون جنيه إسترليني.

من المقرر أن يخضع سانشيز 25 عاماً للكشف الطبي في تشيلسي وسيصبح بديلا لمواطنه كيبا أريزابالاجا الحارس الأساسي للفريق الإنجليزي.

كان تشيلسي يبحث عن حارس مرمى جديد بعد بيع حارسه السنغالي إدوارد ميندي إلى أهلي جدة الشهر الماضي.

وتدرج سانشيز صاحب المباراتين الدوليتين مع منتخب إسبانيا، في قطاعات الناشئين في برايتون لكنه أصبح الحارس الثاني للفريق في الموسم الماضي خلف جيسون ستيل.