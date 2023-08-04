الجمعة 04 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
ads

تشيلسي يقترب من ضم حارس برايتون الإنجليزي

روبرت سانشيز
روبرت سانشيز

اقترب نادي تشليسي الإنجليزي من ضم  حارس مرمى برايتون الإسباني روبرت سانشيز مقابل 25 مليون جنيه إسترليني.

من المقرر أن يخضع سانشيز 25 عاماً للكشف الطبي في تشيلسي وسيصبح بديلا لمواطنه كيبا أريزابالاجا الحارس الأساسي للفريق الإنجليزي.

كان تشيلسي يبحث عن حارس مرمى جديد بعد بيع حارسه السنغالي إدوارد ميندي إلى أهلي جدة الشهر الماضي.

وتدرج سانشيز صاحب المباراتين الدوليتين مع منتخب إسبانيا، في قطاعات الناشئين في برايتون لكنه أصبح الحارس الثاني للفريق في الموسم الماضي خلف جيسون ستيل.