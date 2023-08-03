مدرب تشيلسي يتحدث عن إصابة نكونو

نفى ماوريسيو بوكيتينيو مدرب تشيلسي إلقاء اللوم على أرضية الملعب في إصابة كريستوفر نكونكو الوافد الجديد للفريق الإنجليزي مصابا.

وذلك في توقيت مبكر من اللقاء الذي انتهى بالتعادل مع بروسيا دورتموند أمس الأربعاء في استاد سولجر فيلد في شيكاغو.

نكونو

وكان الملعب قد استضاف حفلاً قبل نحو أسبوع للمغني إد شيران

وغادر نكونكو، المنضم إلى تشيلسي مقابل 60 مليون جنيه استرليني في الشوط الأول بسبب انزعاج، وشوهد اللاعب البالغ عمره 25 عاما في وقت لاحق يضع كيسا من الثلج حول ركبته.

وقال بوكيتينو: فحصه الأطباء وأتمنى ألا تكون مشكلة كبيرة، سقط في لقطة بدت ركلة جزاء وشعر ببعض الألم في ركبته، نأمل في عودته للفريق في أسرع وقت ممكن، نحتاج إلى أيام لتقييم حالته.

ويسع استاد سولجر 61500 مشجع لكن حضر الحفل 73 ألف شخص مع وجود جماهير حول المسرح داخل الملعب.

وأكد المدرب الأرجنتيني: خاطرنا قليلا لأن الملعب لم يكن مثاليا، استُخدمت المرافق في شيء آخر وهذه مخاطرة لجولتنا التحضيرية، لكننا لا نلوم أرض الملعب في الإصابة، بالنسبة لي ما حدث سوء حظ.