عبير عصام أول سيدة مصرية ترأس الاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية بالجيزة

أعلن الاتحاد الإقليمي للجمعيات والمؤسسات الأهلية بالجيزة، فوز عبير عصام، رئيس المجلس العربي لسيدات الأعمال، ورئيس شركة عمار للتطوير العقاري برئاسة الاتحاد، وبذلك تصبح أول سيدة مصرية تتولى هذا المنصب في ظل الجمهورية الجديدة ودعم الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لدور المرأة في التنمية والنمو الاقتصادي.

بالجيزة:

وانتخبت الجمعية العمومية العادية للاتحاد الإقليمي للجمعيات والمؤسسات الأهلية بالجيزة اليوم الخميس 15 عضوًا في مجلس الإدارة، كما تم تشكيل هيئة المكتب للمجلس الجديد، إذ ضمت كل من عبير عصام في منصب رئيس مجلس إدارة الاتحاد، وجابر عبدالباسط مهدى، نائب الرئيس، وهشام أحمد قطب بلال في منصب الأمين العام، وحسام محمد الإمام، أمين الصندوق.

وضم مجلس إدارة الاتحاد الإقليمي للجمعيات والمؤسسات الأهلية بالجيزة، عضوية كل من، عبداللطيف سعيد زهران، وعادل مصباح عامر، ومصطفى حسين عبدالحميد، وسعاد حسين عبدالنعيم وحنان فهمى عمارة، ومحمود محمد مرسي، ومنى توفيق حافظ هشيمه، وعيد محمد عبدالحليم عبدالحافظ، وهيام إبراهيم سعد، وحسام فكري روفائيل، والسيد زغلول حسب الله.

وقالت عبير عصام، إن المجلس الجديد سيعمل ضمن منظومة وخطة وزارة التضامن الاجتماعي ومحافظة الجيزة للنهوض بمستوى الأداء، مشيرة أنه تم وضع خطط مع الاتحاد من أجل مستقبل أفضل لعمل المجتمع المدني بالجيزة خلال الفترة المقبلة.

وأضافت رئيس الاتحاد، أن ما يحدث الآن في مصر من تكاتف مؤسسات الدولة والمجتمع بالعمل على وتيرة وهدف واحد هو البناء والتنمية يجعلنا مطمئنين على ما هو قادم، مشيدة بالتطور الملموس لمحافظة الجيزة في الفترة الماضية في إحداث طفرة هائلة في أداء الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

وأكدت عبير عصام، أن المجتمع المدني أحد أهم أضلاع مثلث التنمية المستدامة مع الحكومة والقطاع الخاص والذي يحظى بدعم كبير من الهيئات المعنية ووزارة التضامن الاجتماعي لدوره الفاعل والحيوي في خدمة المجتمع في مجالات قومية مثل الصحة والتعليم والمساعدات الإنسانية.