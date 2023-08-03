عمرو دياب يعتدي على شاب داخل إحدى السهرات الليلية ويخطف هاتفه (شاهد)

تسبب الهضبة عمرو دياب خلال الساعات الماضية في إثارة الجدل والغموض، لدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي ليس فقط من أجل صورته المثيرة وهو يقبل فتاة على خدها في إحدى القرى بالساحل الشمالي، ولكن بسبب اعتدائه على شاب كان يقوم بتصويره.

عمرو دياب يعتدي على شاب داخل إحدى السهرات الليلية:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للنجم عمرو دياب، داخل إحدى السهرات الليلية وهو يقوم بخطف هاتف أحد الشباب الذى كان يقوم بتصويره.

عمرو دياب

ظهر عمرو دياب في الفيديو وهو مسرعًا باتجاه الشاب وكان غاضبًا، وقام بالاستحواذ على هاتفه المحمول لمسح الصور التى قام الشاب بتصويرها، والأمر الذي تسبب في غضب الجماهير بسبب هذا التصرف.

السوشيال ميديا بين المؤيد والمعارض لتصرف عمرو دياب:

انقسم رواد مواقع التواصل الاجتماعي بين المؤيد لفعل عمرو دياب، والمعارض لهذا التصرف، إذ جاءت التعليقات المعارضة كالآتي: "يبقي عمل حاجة غلط، " ليه كدا يا جدي الناس بتحبك الأجداد مبيعملوش كدا"، مش من حقه يعمل كده هو مش مصوره جوه الشقه دى حفلة وكل الناس بتتصور"، الناس هى اللي بتوصل الفنان للدرجة دي الاهتمام الأوفر هو اللي بيوصلهم لكده أنا لو قصادي عمرو دياب ولا غيره ليه أصوره"، " كذا موقف من عمر دياب بالمنظر ده واحد عايز يتصور معاه يزوقه واحد بصوره ياخد التلفون منه قلت ذوق متنساش إن الجمهور اللى عملك".

بينما جاءت التعليقات المؤيدة لتصرف النجم كالآتي: "عادي من حقه هو معزوم مش رايح يغني"، " عشان الفلاش ضارب في عينه"، " أى حد مكانه هيعمل أكتر من كده عشان مهما أنت مين مش هتقبل أنه حد يصورك من غير ما تعرف"، " فيه ناس بتحب تبقى قاعدة في الضلمة وحد يضرب فلاش التليفون في عينيها، عمرو مش من الناس دي"، “ عشان هو كان واقف مع واحدة وفي ناس بتستغل الصور دي في نشر أخبار كدب وقصص كبيرة”.

عمرو دياب

عمرو دياب يتصدر تريندات أنغامي:

تصدرت أغنية يا ليل لعمرو دياب ونجله عبدالله قائمة الأكثر استماعًا على تطبيق أنغامي، الأغنية من كلمات لأمير طعيمة ولحن عمرو دياب وتوزيع أحمد إبراهيم، أما أغنية والله أبدًا فهى كلمات ولحن عزيز الشافعي وتوزيع عادل حقي، وأغنية قولي اسمي كلمات أيمن بهجت قمر ولحن محمد يحيى وتوزيع جلال حمداوي.