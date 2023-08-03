الخميس 03 أغسطس 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

بعد تصدره التريند بقبلة داليدا خليل.. حكايات 4 جميلات مع عمرو دياب

الفنان عمرو دياب
الفنان عمرو دياب

أثارت صورلـ عمرو دياب جدل كبيرعبر منصات السوشيال ميديا، وذلك  بعد ما شاركت الفنانة البنانية الشابة داليدا خليل الجمهور بمجموعة صور لها برفقته في أحد القري السياحية بالساحل الشمالي.

ولم يتوقف البحث عبر مؤشر جوجل عليهما، وعلى هذا الضوء تستعرض بوابة الوفد أبرز الشائعات  للهضبة عمرو دياب مع الجميلات .

إنجي كيوان 

أثارت المودل إنجي كيوان، ضجة بعد ما شاركت جمهورها بعدد من الصور مع الهضبة عمرو دياب، مما جعلها تتصدر مواقع التواصل الاجتماعي، ورجح البعض أنهما ارتبطا، حيث ظهرت معه في إعلان عطره الخاص، ولكن عادت إنجي كيوان ونفت ارتباطها بالهضبة، موضحة أنها متزوجة من رجل لبناني ولديها طفلين.

زهرة الخليج - صور رومانسية تجمع عمرو دياب وإنجي كيوان
إنجي كيوان مع عمرو دياب 

إيمي سالم

وأثارت الفنانة الشابة إيمي سالم الجدل بعد نشرها صورة لها مع الهضبة عمرو دياب عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير " إنستجرام" ، وكانت دائما الفنان إيمي سالم تشارك عدد كبير من النجوم في المناسبات العامة ، وبعد الضجة ألتزمت إيمي الصمت و امتعنت عن الرد ولم تعطي أي اهتمام لشائعات ارتباطها بالهضبة.

تعرف على حقيقة ارتباط الهضبة عمرو دياب بـ إيمى سالم - اليوم السابع
 إيمي سالم وعمرو دياب 

موني هلال

 وعلى نفس الموجة تعرضت ملكة الجمال و عارضة الأزياء موني هلال  بشائعة ارتباطها بالهضبة، وذلك بعدما نشرت موني مجموعة من الصورالتي جمعتها بالهضبة عمرو دياب، في إحدى المناسبات، ولكنها ألتزمت الصمت ولم تعلق على شائعات ارتباطها بالهضبة.

من هي موني هلال... صاحبة الإطلالات الجريئة مع عمرو دياب | النهار العربي
موني هلال وعمرو دياب

كارولينا

وكتب أيضا اسم البلوجر السويسرية كارولينا زوبكوفا  في قائمة الشائعات التي لاحقت الهضبة النجم عمرودياب بالعلاقات العاطفية،إذ ظهرت البلوجركارولينا مع النجم عمرو دياب في حفل رأس السنة خلال حفل بدبي حيث نشرت صورة جمعتهما عبر حسابها بموقع إنستجرام، وعلقت قائلة:" مع أفضل مطرب عربي في العالم، ورفضت التعليق ونشرت صورة لها مع أولادها.

صاحبة السيلفي مع عمرو دياب التي أشعلت مواقع التواصل تكشف حقيقة ارتباطهما.. وتصفه بـ "المثير".. صور - كل النجوم
كارولينا زوبكوفا  مع عمرو دياب 

وفي سياق آخر ، طرح الفنان عمرو دياب، مؤخرا أحدث أغانيه الجديدة "والله أبدا" عبر أنغامي.

أغنية "والله أبدا" من كلمات وألحان عزيز الشافعي "أبيات الشعر للشاعر الأندلسي ابن زيدون" وتوزيع عادل حقي، وميكس وماستر أمير محروس.

أغنية "والله أبدا" هي الثالثة التي يطرحها عمرو دياب في موسم الصيف الحالي، إذ طرح أغاني "خلص على قلبي"، و"قولي اسمي"، إلى جانب أغنية "يا ليل" للدعاية لشركة المحمول، بمشاركة نجله عبدالله.

فيما يستعد أيضا عمرو دياب، لتقديم ثاني حفلاته بالساحل الشمالي، يوم 11 أغسطس الجاري في بورتو جولف مرسى مطروح، إذ قدم حفله الأول في شاطئ سول بمنطقة مراسي بالعلمين الجديدة، يوم 4 يوليو الماضي.

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