محمد إمام يستمتع بأجازتة في الساحل الشمالي مع الهضبة عمرو دياب

يستمتع الفنان محمد إمام بإجازته في الساحل الشمالي بعد إنتهاء تصوير فيلمة الجديد "ابو نسب" الذي استمر تصويره عدة شهور، ليبدأ بعدها إمام في تصوير فيلمة الجديد "الاستاذ" مع المخرج شريف عرفة بعد الانتهاء من التحضيرات، والاجازة القصيرة التي منحها إمام لنفسه.

محمد إمام وعمرو دياب



ونشر محمد إمام عبر حسابة الرسمي بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة صورة جديدة له من الساحل الشمالي تجمعة بالهضبة عمرو دياب، معلقا عليها بقلب.



علن الفنان محمد إمام انتهاءه من تصوير فيلمه الجديد "أبو نسب"، والذي كان من المقرر طرحة خلال موسم الصيف، ولكن لم يستقر فريق العمل على موعد نهائي لطرح العمل حتى الأن.

حيث شارك محمد إمام جمهورة بصورة من كواليس العمل وعلق عليها قائلا:"الحمدلله فركش فيلم ابو نسب، و ده شكلي بعد ماخلصت تصوير الفيلم".

وأضاف:"لسه ماقررتش ميعاد نزوله .. بس تقريباً ده أحلى فيلم عملته لحد دلوقتي.. عندي كلام كتير عاوز اقوله على طاقم العمل .. بس انام شوية و اصحى نشوف الموضوع ده".

محمد إمام

ويبدأ إمام بعدها تصوير فيلمه الجديد "الأستاذ" مع المخرج شريف عرفة الذي يعكف حاليًا على الانتهاء من كل التفاصيل وترشيح باقى الفنانين للبدء في تصويره مباشرة.

وظهر أبطال العمل من داخل كواليس تصوير الفيلم وهم في حمام السباحة وجمعت الصور كلا من النجم محمد إمام والنجمة ياسمين صبري، والفنان محمد ثروت.

أسرة أبو نسب



وكان شارك الفنان محمد إمام جمهورة بصورة جديدة من كواليس فيلمه الجديد "أبو نسب" المقرر طرحة قريبًا بدور العرض السينمائية، بطريقة كوميدية، عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

محمد إمام "بكرش":

إذْ ظهر النجم محمد إمام بـ "كرش" وعلق على الصورة قائلًا: "استنوا فورمة فيلم ابو نسب، الواحد تعب أوي علشان يوصلها.. قريبًا إن شاء الله في جميع السينمات".

يستعد النجم محمد إمام لانطلاق تصوير مشاهده فى فيلمه الجديد الذي يحمل اسم أبو نسب والذي يتعاون فيه للمرة الثالثة مع النجمة ياسمين صبري.

تفاصيل فيلم أبونسب:

ينطلق تصوير الفيلم بعد فترة طويلة من التحضيرات للعمل والتعاقد مع الفنانين المقرر المشاركة في أحداثه بقيادة المخرج رامي إمام الذي يعود للسينما من جديد بعد غياب.



طرح أبو نسب فى العيد:

من المقرر طرح فيلم أبو نسب فى السينمات ضمن موسم أفلام عيد الأضحى المقبل، وانتهى المخرج رامي إمام من معاينة أماكن تصوير الفيلم والديكورات الخاصة به استعدادًا لبدء التصوير خلال الأيام القليلة المقبلة.

الفنان محمد إمام

آخر أعمال محمد إمام:

كان آخر أعمال النجم محمد إمام في السينما فيلم “عمهم" والذي نافس به ضمن موسم أفلام عيد الأضحى الماضي 2022، واستطاع أن يحقق إيرادات في شباك التذاكر تخطت مبلغ 56 مليون جنيه.

فيلم عمهم لمحمد إمام شارك فى بطولته كل من سيد رجب، هدى المفتى، محمد سلام، أيتن عامر، باسم سمرة، محمد لطفى، رياض الخولى، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف وسام صبرى، وإخراج حسين المنباوى.

أبطال أبونسب:

يشارك في بطولة فيلم أبونسب برفقة النجم محمد إمام والذي يجسد خلال الفيلم شخصية طبيب بشري ويعاني من أزمة النسب ويواجه عددًا من المشكلات الاجتماعية في حياته، عدد من النجوم وهم كل من: النجمة ياسمين صبري والتي تجسد دور مدربة الحياة لايف كوتش، النجم ماجد الكدواني ويظهر خلال الأحداث بدور والد ياسمين صبري، النجمة هالة فاخر وتظهر خلال الأحداث بدور والدة محمد إمام، الفنان علاء مرسي، الفنان محمد لطفي، الفيلم من تأليف أيمن وتار، إخراج رامي إمام.