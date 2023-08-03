خلال مؤتمر الهجرة.. مصري مقيم بالنمسا يوضح مطالب الجالية من الدولة المصرية ( خاص)

شارك اسلام طاحون، مصري مقيم بدولة النمسا، ووالد مريم طاحون، أصغر مطربة اوبرا مصرية بفيينا، في مؤتمر المصريين بالخارج في نسخته الرابعة، بدعوة من وزيرة الهجرة سها جندي.

وقال " طاحون" في تصريحات خاصة للوفد، إنه شارك العام الماضي في هذا المؤتمر وحرص ايضا على المشاركة هذا العام في النسخة الرابعة لمؤتمر المصريين بالخارج، مؤكدا أنه تجمع كبير لجميع ابناء مصر في الخارج ولقاء مفتوح من القلب بينهم وبين الوطن والمسؤولين.

وتابع: " سعيد جدا بالمؤتمر لانه يعد نقطة التواصل الوحيدة بيننا وبين وطننا الام والممثلة في وزارة الهجرة، كل واحد بيكون قادم ولديه طموح ومطالب بيتمنى تحقيقها، وكانت هناك مطالب كثيرة في مؤتمر العام الماضي تم تحقيقها الى حد ما مثل قانون سيارات المصريين بالخارج على الرغم انه ما زال هناك بعض المطالب في آلية تنفيذه لكي يلاقي استحسان ورضى الجميع الا ان فكرة تنفيذ المطالب نقطة مهمة وخطوة تحسب للمسؤولين في مصر وهو انه بدأنا نسمع لابناء مصر المغتربين ومعرفة مطالبهم والعمل على تحقيقها".

وزيرة الهجرة

واستكمل: " كنت حريص جدا انه أحضر المؤتمر وجئت مع العائلة ابنتي وابني وزوجتي، قدمنا واشتركنا للحضور وبالفعل وصلت لنا الدعوة من وزيرة الهجرة سها جندي وبشكرها على دعوة حضور المؤتمر، وهو يعتبر فرصة جميلة بأن نلتقي بعدد كبير من المصريين في الخارج واصدقائنا من كافة الدول العربية والأجنبية صعب أن نلتقي بهم او تجمعنا بهم فرصة ومؤتمر المصريين بالخارج يحقق تلك المعادلة فكما تقول وزيرة الهجرة لقاء مفتوح من القلب".

واستطرد: " شيء جميل تواجدنا من مختلف دول العالم انام وزيرة الهجرة والمسؤولين في مصر ويسمعوا جميع مطالبنا للعمل على تحقيقها مستقبلا، واحنا حرصنا على الحضور من شتى بقاع العالم لنقول لدولتنا اننا معكم كما انتم مهتمون بنا وبمطالبنا".

وبسؤاله حول ابرز مطالب المصريين في النمسا، قال: "طبعا موضوع ان كل واحد مقيم يكون له حق بإدخال سيارة بدون اي شروط. كان مطلب مهم وتم طرحه بمؤتمر العام الماضي، الدولة استجابت لنا واطلقت قانون سيارات المصريين بالخارج وان كان لنا بعض التحفظات حول بنوده وهو نقطة الوديعة الدولارية ونأمل في وضع بعض البنود التي تتفق مع وضعنا ومطالبنا بخصوص هذا المطلب واكيد الدولة شاكرة على الاستماع لنا وتنفيذ ما نريده".

وذكر: " هناك مطلب اخر وهو موضوع التأمينات كل واحد بيبقى شغال في مكان ما بالخارج بيبقى خايف لان معظم المصريين ساعات لا يوجد لديهم تأمينات، واحنا هنا بنطالب بتوفير تأمينات ومعاشات لأبناء مصر بالخارج ونحن على استعداد لتقديم التعاون لتنفيذ ذللك، حاجة تانية احنا برة بنبقى عايزين حاجة نقدر نرجع لها لما نحب نشتري مثلا شقة او الإستفسار عن اي شيء موجود بالوطن نستطيع الاستفادة به والاشتراك فيه، مثلا يمكن ذلك أن يتم من خلال جهة معينة يتم توليها امور كافة المصريين بالخارج نقدر نرجع لها ونستشيرها في اي شيء موجود على ارض الوطن، خاصة اننا برة بنكون منعرفش حاجات كتير عن الخدمات في مصر والمدن الجديدة وغيرها لما بنرجع مصر بنكون محتاجين حد يعرفنا كل الخدمات والمرافق الموجودة بمصر يمكنني الاستفادة والاشتراك بها وده مطلب هام من الجميع".