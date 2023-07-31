وزيرة الهجرة: مصلحة أبناء مصر بالخارج هدفنا.. ونعمل على إطلاق خدمات تلبي مطالبهم

بمؤتمر المصريين بالخارج 4..

عبرت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، عن سعادتها بلقائها للجاليات المصرية في الخارج للمرة الثانية منذ توليها قيادة ملف أبناء مصر بالخارج، لافتة إلى فخرها لتواجدها مع رموز أبناء مصر الشرفاء.

وقالت وزيرة الهجرة، إن رئيس الدولة المصرية يقدر هذا الملف ويعمل على إشراك أبناء مصر في عملية التنمية التي تحدث بأرض الوطن وايضا معرفة مطالبهم وتنفيذها لما يتوافق مع مصلحتهم. وتابعت وزيرة الهجرة، ليس لنا سوى هدف واحد وهو استجابة مطالبهم ورعايتهم تأكيدًا لجهود الدولة في هذا الملف"، مؤكدة أن مؤتمر اليوم سيشهد مناقشة محاور مختلفة بقلب مفتوح استجابة لمطالب المصريين في الخارج.

وأشارت الوزيرة، أن مؤتمر اليوم سيناقش تنفيذ مقترح تطبيق المصريين في الخارج وهو مطلب عام من جميع المصريين، وأيضا مناقشة كافة الخدمات المقدمة لهم وتفاصيل شركة المصريين بالخارج للاستثمار.

واستكملت: “محاور اليوم وجبة دسمة تشمل جميع ما يهم المصريين بالخارج وستكون جلسات مبنية على الحوار المفتوح من القلب، ونريد أن تخرج تلك الجلسات الهامة بتوصيات لتنفيذها للمؤتمر القادم”.

وطالبت من المصريين في الخارج مساعدتها في المشاركة في حوار اليوم للخروج بتوصيات قوية تهمهم لكل يتم العمل على تنفيذها مثل ما حدث المؤتمر الماضي.

واختتمت: "أبناؤنا هم مستقبل الوطن ومصر دولة قوية بهم يجب ترسيخ ذلك في نفوس الأجيال فمصر قوية بكم ولن تنساكم تحت أي ظروف".

وانطلقت، صباح اليوم الاثنين، النسخة الرابعة من مؤتمر "المصريين في الخارج" تحت رعاية السيد رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي، وبتنظيم وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، وبحضور نحو 1000 شخص من المصريين بالخارج من 56 دولة حول العالم، إلى جانب مشاركة السادة وزراء الهجرة والمالية والتضامن الاجتماعي والتعليم والثقافة، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وكبار الشخصيات العامة.

ويستهل المؤتمر فعالياته بالجلسة الافتتاحية تحت عنوان "كشف حساب"، والتي تتضمن استعراض الجهود التي بذلتها وزارة الهجرة على مدار العام الجاري لتلبية مطالب المصريين في الخارج، والموقف الخاص بتنفيذ التوصيات الصادرة عن المؤتمر السابق وكيف تم تنفيذها وما نتج عنها من إنجازات.

كما يناقش المؤتمر في نسخته الرابعة عددًا من المحاور الرئيسية (المحور الاقتصادي والاستثماري - المحور السياسي والتعليمي - المحور الاجتماعي والخدمي)، وهي محاور تم التوصل إليها من خلال التواصل الدائم مع المصريين في الخارج التي تنتهجها الوزارة على مدار الفترة الماضية من خلال الاجتماعات الافتراضية الأسبوعية عبر تقنية الفيديوكونفرانس، في إطار مبادرة "ساعة مع الوزيرة".