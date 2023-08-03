الزمالك والنصر السعودي.. هدف ملغي للأبيض بعد مرور 7 دقائق

البطولة العربية

انطلقت منذ قليل مباراة الزمالك ونظيره النصر السعودي، التى تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثةمن بطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال.

وشهدت الدقيقة الـ 7 انفراد لـ سيف الجزيري لاعب الزمالك بمرمى النصر السعودي، لكن رضوان جيد حكم الساحة ألغى الهدف بداعى التسلل.

تشكيل الزمالك..

حراسة المرمى: محمد صبحي.

الدفاع: حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - أحمد فتوح.

الوسط: نبيل عماد دونجا - عمرو السيسي - عمر جابر .

الهجوم: - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - سيف الدين الجزيري - أحمد سيد "زيزو"

تشكيل النصر السعودي..

حراسة المرمى: نواف القعيدى.

الدفاع: سلطان الغنام، عبد الله مادو، على لاجامى، أليكس تيليس.

الوسط: بروزوفيتش، عبد العزيز العليوة، سيكو فوفانا.

الهجوم: عبد الرحمن غريب، تاليسكا، رونالدو.