البطولة العربية
الزمالك والنصر السعودي.. هدف ملغي للأبيض بعد مرور 7 دقائق
انطلقت منذ قليل مباراة الزمالك ونظيره النصر السعودي، التى تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثةمن بطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال.
وشهدت الدقيقة الـ 7 انفراد لـ سيف الجزيري لاعب الزمالك بمرمى النصر السعودي، لكن رضوان جيد حكم الساحة ألغى الهدف بداعى التسلل.
تشكيل الزمالك..
حراسة المرمى: محمد صبحي.
الدفاع: حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - أحمد فتوح.
الوسط: نبيل عماد دونجا - عمرو السيسي - عمر جابر .
الهجوم: - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - سيف الدين الجزيري - أحمد سيد "زيزو"
تشكيل النصر السعودي..
حراسة المرمى: نواف القعيدى.
الدفاع: سلطان الغنام، عبد الله مادو، على لاجامى، أليكس تيليس.
الوسط: بروزوفيتش، عبد العزيز العليوة، سيكو فوفانا.
الهجوم: عبد الرحمن غريب، تاليسكا، رونالدو.