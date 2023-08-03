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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

البطولة العربية

الزمالك والنصر السعودي.. هدف ملغي للأبيض بعد مرور 7 دقائق

بوابة الوفد الإلكترونية

انطلقت منذ قليل مباراة الزمالك ونظيره النصر السعودي، التى تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثةمن بطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال.

وشهدت الدقيقة الـ 7 انفراد لـ سيف الجزيري لاعب الزمالك بمرمى النصر السعودي، لكن رضوان جيد حكم الساحة ألغى الهدف بداعى التسلل.

 

تشكيل الزمالك..

حراسة المرمى: محمد صبحي.

 الدفاع: حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - أحمد فتوح.

 الوسط: نبيل عماد دونجا - عمرو السيسي - عمر جابر .

 الهجوم: - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - سيف الدين الجزيري - أحمد سيد "زيزو" 

تشكيل النصر السعودي..

حراسة المرمى: نواف القعيدى.

الدفاع: سلطان الغنام، عبد الله مادو، على لاجامى، أليكس تيليس.

الوسط: بروزوفيتش، عبد العزيز العليوة، سيكو فوفانا.

الهجوم: عبد الرحمن غريب، تاليسكا، رونالدو.