ضبط 7.5 طن ملح صخري و1150 عبوه بلاستيك بالشرقية

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة تموين بالشرقية، بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود والمخابز والمصانع والأنشطة التجارية المتواجدة بنطاق المحافظة للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

ويأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالمتابعة الدورية لأسعار السلع والتأكد من توافرها لضبط حركة البيع والشراء بالأسواق لحماية حقوق المواطن.

قامت إدارة تموين العاشر من رمضان برئاسة محمود أحمد عبد الرحمن مدير الإدارة، وبمشاركة مفتشى الإدارة بالمرور على منطقة المصانع وتم تحرير المحاضر الأتيه:

تحرير المحضر رقم 2345 جنح قسم شرطة ثان العاشر من رمضان ضد أحد أصحاب مصانع تصنيع العبوات البلاستيكية الفارغة لحيازته عدد 50 كيس بلاستيك شفاف بداخل كل كيس 230 عبوه بلاستيك سعه 50 مللى بإجمالى 1150 عبوة مجهولة المصدر وبدون فواتير تم التحفظ عليها بداخل المصنع بالإيصال اللازم لحين صدور قرار من النيابه العامه بشأنهم.

تحرير المحضر رقم 5365 جنح قسم شرطة أول العاشر من رمضان ضد أحد أصحاب مصانع تصنيع المواد الغذائيه لحيازته 300 شيكارة ملح صخرى زنة الشيكارة الواحدة 25 كجم بإجمالى 7500 كيلو جرام اى 7 طن ونصف ملح مجهول المصدر وبدون فواتير، تم التحفظ عليهم داخل المصنع بالإيصال اللازم لحين صدور قرار من النيابة العامة بشأنهم.

تحرير المحضر رقم 5366 جنح قسم شرطة أول العاشر ضد أحد أصحاب المحلات التجارية لعدم الإعلان عن أسعار البيع، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.