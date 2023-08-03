الأرصاد تحذر من الحزام المداري.. توقعات الحالة الجوية خلال الفترة المقبلة

تشهد حالة الطقس الآن موجات قياسية من ارتفاع درجات الحرارة، خلال ذروة فصل الصيف التي تعايشها مصر الآن، وتصل فيها درجات الحرارة إلى 40 درجة مئؤية بالقاهرة والمحافظات.

من جهته حذر المركز الإعلامي بـ الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، إنه من الوارد حدوث تكرار في موجات ارتفاع درجة الحرارة خلال شهر أغسطس الجارى 2023، موضحة أن البلاد مازالت في ذروة فصل الصيف.

الحزام المداري

كما أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن امتداد ظاهرة الحزام المداري على مناطق متفرقة من جنوب البلاد ما يتسبب تكاثر السحب الركامية خاصة على كلا من "حلايب - شلاتين- أبو سمبل- بحيرة ناصر" و يصاحب ذلك سقوط أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانا اليوم الخميس.

كما تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة ويصاحبها انخفاض فى مستوى الرؤية الأفقية على المناطق سالفة الذكر نتيجة الهواء الهابط من أسفل السحب الرعدية .

وأوضح خبراء الأرصاد أن الحزام المدارى هو خط وهمي متعرج ينشأ بالقرب من خط الاستواء، ويكون موازيًا له، ويتقدم شمال خط الاستواء في فترة الصيف، بسبب رحلة الشمس، والمعروف أن هذا الخط بسبب حرارة الشمس، حيث يدفع قوى تسمي "كوريوليس الهواء" فى نصف الكرة الأرضية الجنوبى إلى الشمال، وتكون هذه المنطقة الخاصة بالحزام المداري ، ذات ضغط منخفض بسبب حرارة الشمس، لتصبح البيئة الأكثر ملاءمة لحدوث العواصف الرعدية.

الأرصاد تحذر

بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس منعا للإحساس بارتفاع درجات الحرارة، والالتزام بالظل خاصة خلال ساعات الذروة (من الساعة 1 ظهرا حتى 5 عصرا وارتداء الملابس القطنية الفضفاضة وشرب المياه والمشروبات الباردة وتجنب الجلوس في أماكن سيئة التهوية، ومتابعة النشرة الجوية التي تصدر بصورة يومية.

فيما حذرت الأرصاد من تكون الشبورة المائية خلال الساعات الأولى من الصباح حتى الساعة 6 صباحا، على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية ومدن القناة.

توقعات الحالة الجوية

وتوقع خبراء الأرصاد حدوث ارتفاع في درجات الحرارة خلال الأسبوع الأول من شهر أغسطس على القاهرة الكبرى ومناطق الدلتا لتسجل درجات الحرارة المحسوسة 39 درجة مئوية، أما محافظات المنيا وبني سويف والفيوم وأسيوط من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة بها 40، وتسجل في محافظات البحر الأحمر 42 درجة، وتشتد درجات الحرارة على محافظات جنوب البلاد لتسجل 42 درجة مئوية.