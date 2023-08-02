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الأربعاء 02 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

الطقس العاصف يقطع الكهرباء ويُلغي الرحلات الجوية في نيوزيلندا

الطقس العاصف
الطقس العاصف

أعلنت السلطات في نيوزيلندا، انقطاع الكهرباء بآلاف المنازل في مختلف أنحاء البلاد، وإلغاء الرحلات الجوية ورحلات العبارات؛ بسبب الطقس العاصف، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية، مساء اليوم الأربعاء.

وذكر "راديو نيوزيلندا" أن الرياح العاتية والأمطار الشديدة تسببت في تعليق عشرات الرحلات الجوية، وإغلاق الطرق السريعة، وعرقلة حركة السير بالطرق والكباري داخل المدن، مشيرا إلى أنه قد يتم استئناف رحلات العبارات غدا الخميس.

مقتل شخصين وإصابة 6 أخرين

من ناحية أخرى، أعلنت الشرطة النيوزيلندية مقتل شخصين وإصابة 6 أخرين في إطلاق للنار في مدينة أوكلاند.

وقالت الشرطة في بيانها: "وردت تقارير تفيد بوقوع عدة إصابات، ويمكننا في هذه المرحلة تأكيد مقتل شخصين".

وأشارت إلى أن مطلق النار قتل أيضا.

وأفادت صحيفة NZ Herald، بأن 6 أشخاص أصيبوا، بينهم ضابط شرطة.

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