اليوم.. رابع لقاءات "صالون الحضرة الأدبي"

يقام اليوم في السابعة مساء بالمحلة الكبرى رابع لقاءات صالون الحضرة الأدبي.

وتعقد أمسية هذا الشهر بحضور نخبة من الشعراء والأساتذة المتخصصين في النقد والأدب، ويناقش الصالون في جلسته مفهوم قصيدة النثر ، وخصائصها، وإشكاليات التجديد في الشعر المعاصر.. بالإضافة إلى جلسته الشعريه الدائمة التي يتبادل السادة الحضور الرؤى حولها، ويتزين الصالون في أمسيته الرابعة بحضور كل من:



الكاتب والناقد مختار عيسى، الشاعر محمد عبد الوهاب السعيد، الشاعرة د/ رشا الفوال ، الشاعر ا.محمد المتيم ، الشاعر احمد جمال مدني، الشاعرة حبيبة الزين

الشاعر يحيى الأتربي الشاعر د/ أشرف الشحات، الشاعر السعودي علي بالبيد، الشاعر أحمد السرساوي، الشاعرة فاطمة عبد الكريم، الشاعرة علاء أشرف، الشاعر والفنان حسين راشد، الشاعر ضياء فريد، الناقد والشاعر أحمد عيد، الشاعر وسام دراز، الشاعرة ريم أحمد، الشاعر حسن المأمون، الشاعر عبد المنعم الحريري، الشاعر حمزه العزوني، الشاعر محمد طايل، الشاعر حسام الطنوبي، الشاعر محمد توفيق لبن.

يذكر أن الصالون لقاءٌ شهريٌّ خاص، يجتمعُ فيه الشعراءُ والكُتَّابُ بمقرِّ الصالونِ الثابتِ، بمدينة المحلة الكبرى، للاستماعِ إلى الشِّعرِ، وإلقائهِ، والحديثِ حول قضايا السرد ولا يرتبطُ الصَّالونُ باسمِ شاعرٍ أو مكان.



ويهدفُ الصَّالونُ إلى تعزيزِ التَّواصلِ المُباشرِ بين الأدباءِ، بشكلٍ واقعيٍّ، بعيدٍ عن مواقعِ التَّواصلِ الاجتماعيَّةِ، وتعميقِ روابطِ الإنسانيَّةِ والمحبةِ، وخلقِ بيئةٍ ثقافيَّةِ مناسبةٍ لقراءةِ النصوصِ.