حمزة الجمل: نجحت مع الإسماعيلي والكومي إعترف بخطأه

أكد حمزة الجمل المدير الفني لفريق الإسماعيلي السابق أنه نجح في مهمته مع قلعة الدراويش على الرغم من صدور قرار من مجلس إدارة الإسماعيلي بتوجيه الشكر له عقب نهاية مباريات الدوري الممتاز.



وقال حمزة الجمل المدير الفني لفريق الإسماعيلي السابق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي إسلام صادق:"من وجهة نظري أنني نجحت في مهمتي مع الاسماعيلي خلال فترة تواجدي والبقاء في الدوري الممتاز هذا الموسم ".

وتابع:" يحيي الكومي اعترف بخطأه في قراره بإقالتي من الاسماعيلي وهذا شيء يحسب لي ويؤكد نجاحي في مهمتي مع الدراويش ".

حمزة الجمل: جلسة ايهاب جلال مع اللجنة الفنية لا تليق بتاريخ الإسماعيلي

وأضاف الجمل: " جلسة إيهاب جلال مع اللجنة الفنية بالاسماعيلي أمر لا يليق بالدراويش ويدل على سوء الإدارة من قبل الأشخاص الموجودين في الفترة الأخيرة "

وأتم:" فريق الإسماعيلي مر بظروف صعبة هذا الموسم في بطولة الدوري الممتاز وكان مهدد بالهبوط إلى الدرجة الثانية ".