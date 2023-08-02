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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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تعليق عميد طب سوهاج على رسوب 61% من طلاب الفرقة الأولى (فيديو)

طب سوهاج
طب سوهاج

علق الدكتور مجدي القاضي، عميد كلية طب جامعة سوهاج، على  رسوب 61% من طلاب  الفرقة الأولى، قائلا: “لا يوجد أي تظلمات حتى الآن بشأن النتيجة.”

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رسوب 60 % من طلاب كلية طب سوهاج يثير الجدل بمواقع التواصل الإجتماعي

وأوضح عميد كلية طب جامعة سوهاج خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج على مسؤوليتي المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، أن عدد الطلاب 600 تقدم إلى الامتحانات 568 طالبا نجح منهم 222 بنسبة 39.08%، فيما حصل 150 طالبا على تقدير امتياز.


وأشار الدكتور مجدي القاضي، إلى أن الامتحانات التي خضع لها الطلاب كانت إلكترونية دون أي تدخل بشري وأيضا التصحيح إلكتروني.

كلية الطب لا تقاس بما حصل عليه الطالب من مجموع بالثانوية العامة


وأكد القاضي، أن كلية الطب لا تقاس بما حصل عليه الطالب من مجموع بالثانوية العامة وإنما تحتاج إلى الاجتهاد، لذلك غير مقبول تخريج طبيب ضعيف المستوى، مشيرا إلى أنه 


وناشد عميد كلية طب جامعة سوهاج، أولياء الأمور بضرورة الحرص على التزام الطلاب والاستذكار، قائلا: «أنا شايف إن قدرات ابني لا تصلح لا يجب إرغامه على الالتحاق بكلية الطب».

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