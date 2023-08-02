رسوب 60 % من طلاب كلية طب سوهاج يثير الجدل بمواقع التواصل الإجتماعي

أثارت نتيجة الفرقة الأولى بكلية طب جامعة سوهاج، لهذا العام 2022/2023، والتي تم الإعلان عنها خلال الساعات الماضية، حالة من الجدل الواسع على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب رسوب عدد كبير من الطلاب، تعدت ال60 % من عدد الطلاب الذين أدوا الإمتحانات بالفرقة الأولى للكلية هذا العام .



وأرجع كثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الارتفاع الملحوظ في عدد الطلاب الراسبين بالفرقة الأولى بكلية طب سوهاج، إلى ما شهدته نتيجة الثانوية العامة العام الماضي، من حصول أعداد كبيرة من الطلاب والطالبات على مجاميع مرتفعة ومتقاربة، خاصة فيما عُرف إعلاميًا بـ"لجان أولاد الأكابر" بمراكز جهينة ودار السلام وأخميم.



وقال الدكتور مجدي القاضي، عميد كلية الطب بجامعة سوهاج، إن نسبة رسوب طلاب الفرقة الأولى هذا العام جاءت أكبر من نسبة النجاح بشكلٍ كبير وملحوظ بعكس الأعوام الماضية، حيث أن إجمالي عدد طلاب وطالبات الفرقة الأولى بكلية طب سوهاج هذا العام بلغ 600 طالبًا وطالبة، تخلف منهم عن أداء الامتحانات النهائية 32 طالبًا، وحضر منهم 568 طالبًا وطالبة .

وأضاف عميد كلية الطب، أن عدد الطلاب الناجحين بالفرقة الأولى بلغ 222 طالبًا وطالبة، بنسبة 39.08%، بينما بلغ عدد الطلاب الراسبين 346 طالبًا وطالبة، بنسبة 60.91% من جملة عدد الطلاب الحاضرين.

وأكد الدكتور مجدي القاضي عميد كلية طب سوهاج، أن من بين الناجحين بالفرقة الأولى 150 طالبًا وطالبة حصلوا على تقدير عام ممتاز، و42 طالبًا وطالبة حصلوا على تقدير عام جيد جدًا، و364 طالبًا وطالبة حصلوا على تقدير جيد، وطالبين اثنين فقط حصلوا على تقدير مقبول.

وعن أسباب ارتفاع أعداد الراسبين بالفرقة الأولى هذا العام، قال عميد كلية الطب بجامعة سوهاج، أن هناك عددا كبيرا من الطلاب التحقوا بالكلية وفقًا للمجموع الخاص بهم في الثانوية العامة، لكن لم يتمكنوا من اجتياز امتحانات الكلية، التي تتم جميعها بنظام إلكتروني بالكامل، لافتًا إلى أنه كأستاذ جامعي لا يعنيه كيف وصل الطالب إلى الجامعة، فهو كطالب مرشح من مكتب التنسيق لكلية الطب طبقًا للقانون، وأن التعليم ما قبل الجامعي ليس من اختصاصه.