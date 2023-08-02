مواجهة نارية بين الاتحاد والهلال في ربع نهائي البطولة العربية

ضرب فريقا الهلال والاتحاد موعدًا لخوض مواجهة من العيار الثقيل في إطار منافسات الدور ربع النهائي من البطولة العربية للأندية "كأس الملك سلمان للأندية".

وحقق الاتحاد الفوز على الشرطة العراقي اليوم بهدفين لهدف في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ليتأهل فريق النمور إلى دور الـ8 متصدرًا لمجموعته.

في حين حقق الهلال الفوز على الوداد الرياضي المغربي بهدفين لهدف أيضًا وحسم تأهله إلى ربع النهائي كثاني المجموعة برصيد 4 نقاط، بفارق 3 نقاط عن السد القطري المتصدر.

وباحتلال الاتحاد صدارة المجموعة الأولى والهلال صدارة المجموعة الثانية، فإن الثنائي سيلتقيان في الدور ربع النهائي "دور الـ8" من البطولة للتنافس على بطاقة التأهل إلى المربع الذهبي.

موعد مباراة الاتحاد والهلال في البطولة العربية:

ومن المقرر أن تقام مباراة الاتحاد الهلال يوم السبت المقبل الموافق الخامس من شهر أغسطس الجاري في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، 10:00 بتوقيت أبو ظبي.

وستذاع المباراة عبر شاشة قناة SSC التابعة لشركة الرياضة السعودية وهي الناقل الحصري للبطولة، وسيتم تعيين أبرز المعلقين لدى القناة للوصف والتعليق على القمة المرتقبة.