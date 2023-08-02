الاتحاد يفوز على الشرطة ويتأهل لربع نهائي البطولة العربية

حقق فريق نادي الاتحاد الفوز على نظيرة الشرطة العراقي بهدفين مقابل هدف وحيد، في الماواجهة التي أقيمت بين الفريقين مساء اليوم الأربعاء، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الاولى للبطولة العربية للاندية.

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ملخص مباراة الاتحاد والشرطة العراقي

افتتح أحمد بامسعود التهديف في المباراة بالدقيقة 36 من الشوط الاول، ونجح اللاعب عبدالمجيد موموني في تسجيل هدف التعادل للشرطة العراقي في الدقيقة 80، قبل ان يختتم كريم بنزيما بالثاني لنادي الاتحاد وهدف الفوز في الدقيقة 84 عن طريق ضربة جزاء.

بتلك النتيجة يرتفع رصيد الاتحاد إلى 9 نقاط في المركز الاول، بفارق 5 نقاط عن الشرطة الثاني في الترتيب.

بالرغم من خسارة نادي الشرطة العراقي لكنه تاهل مع الاتحاد لربع نهائي البطولة العربية للاندية الأبطال.

في حين رفع الترجي رصيده إلى نقطتين في المركز الثالث، وحصد الصفاقسي النقطة الاولى وخرج كلا الفريقين من البطولة بشكل رسمي.

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