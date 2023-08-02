رد قوي من نيفيز يستفز كلوب بعد هدفه الأول مع الهلال

علق روبن نيفيز لاعب نادي الهلال السعودي على تصريحات المدرب الألماني يورجن كلوب، والتي انتقد فيها انتقال اللاعبين للدوري السعودي في الميركاتو الصيفي الحالي.

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تصريحات روبن نيفيز ردًا على كلوب

سجل روبن نيفيز هدفه الاول مع الهلال في مباراة رسمية وكان في شباك نادي الشرطة العراقي، ليرد على انتقادات كلوب عقب اللقاء من خلال تصريحات تلفزيونية.

وقال روبن نيفيز: "لم نأتي للسعودية من أجل التقاعد فهو دوري قوي جدًا يرغب في أن يكون بين الدوريات الكبرى عالميًا وخلال فترة قصيرة، ولا يمكن أن نكون أتينا لأجل المال أو التقاعد".

أضاف روبن نيفيز في تصريحاته ردًا على كلوب: "المباريات هنا صعبة والتنافسية بين الاندية واللاعبين، يضم الدوري الكثير من العناصر المميزه والنجوم الكبار، وأنا سعيد بالانضمام إلى الدوري السعودي".

حقق الهلال الفز على الوداد المغربي بهدفين مقابل هدف وحيد سجلهم روبن نيفيز وسيرجي سافيتش، وضمن تأهله لربع نهائي البطولة العربية من على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في أبها، ضمن مواجهات الجولة الثالثة والختامية بدور المجموعات.

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