قال المستشار السابق لوزير الدفاع الأمريكي، "الكولونيل دوجلاس ماكجريجور"، إن القوات الأوكرانية ارتكبت أخطاء فادحة بإصرارها على اختراق خطوط الدفاعات الروسية في الجنوب، حسبما أفادت وكالة "نوفوستي" الروسية، مساء اليوم الأربعاء.

وأضاف المستشار السابق عبر قناته "ستريت كولز" على "يوتيوب" أن "بوتين وجنرالاته لم يتوقعوا أن غباء الأوكرانيين سيصل لدرجة شن هجمات مضادة لا نهاية لها، على تحصيناتهم في الجنوب، لكن هذا حدث فعلا".

ووفقًا للعسكري السابق، ارتكبت القوات الأوكرانية أخطاء تكتيكية وتكبدت خسائر فادحة نتيجة لذلك، ففي الشهر الماضي وحده، خسر الجيش الأوكراني في المعارك قرابة ثلاثين ألف جندي.

وفي 4 يونيو، بدأت القوات المسلحة الأوكرانية بشن هجوم في اتجاهات زابوروجيه وجنوب دونيتسك وأرتيوموفسك، حيث دفعت بوحدات قتالية دربها الناتو وسُلحت بمعدات غربية.

وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، فشل محاولات العدو التي كانت تهدف للاستيلاء على مناطق روسية، حيث أوقف تقدم قواته وأعيدت إلى مواقعها الأصلية، كما أعربت روسيا في أكثر من مناسبة عن استعدادها للتفاوض، لكن نظام كييف فرض حظرا تشريعيا على "مجرد التفاوض".

إرساء السلام في أوكرانيا

من جهته، أكد الكرملين إمكانية إرساء السلام في أوكرانيا، شريطة مراعاة الوضع القائم والتغييرات على الأرض.

من ناحية أخرى، صرح أوليغ سوسكين، مستشار الرئيس الأوكراني السابق ليونيد كوتشما، بأن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، لن يتمكن أبدا من هزيمة روسيا، التي تمتلك عددا كبيرا من السكان والموارد.

وتساءل سوسكين: "قال زيلينسكي إن الهدف الرئيسي هو هزيمة روسيا. كيف يمكنك تحقيق النصر على روسيا؟ دولة لا يزيد عدد سكانها عن 25 مليون نسمة كيف يمكنها هزيمة بلد يبلغ عدد سكانه 145 مليون نسمة؟.. زيلينسكي، لماذا الكذب؟".

وأشار مستشار الرئيس الأوكراني السابق، إلى أن كييف ليس لديها حتى برنامج لتحقيق هذا الهدف.

وفي وقت سابق، قال سوسكين إن الجيش الروسي ألحق هزيمة استراتيجية بأوكرانيا وحرمها من الوصول إلى البحر الأسود، ووفقا له، فإن هذا الفشل يدل مرة أخرى على عدم قدرة زيلينسكي على فعل أي شيء لبلده.