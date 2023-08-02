الترجي والصفاقسي.. تعادل سلبي يبعد الفريقين عن البطولة العربية

انتهت مباراة الترجي والصفاقسي التونسي بالتعادل السلبي بين الطرفين، في المواجهة التي أقيمت عصر اليوم الأربعاء، ضمن مواجهات الجولة الثالثة والاخيره من مباريات المجموعة الاولى بالبطولة العربية للأندية الأبطال 2023.

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ملخص مباراة الترجي والصفاقسي المثيرة

شهدت مباراة الترجي ضد الصفاقسي سيطرة واستحواذ من جانب النسور على مجريات اللقاء بالكامل حتى وصل لمرمى الأبيض والأسود في 31 مرة فشل في تسجيل أيًا منها بعد استحواذ بنسبة 74%.

حصل الترجي على 10 ركنيات في اللقاء، مقابل 16 خطأ على لاعبي الصفاقسي.

رفع الترجي رصيده إلى نقطتين في المركز الثالث بالمجموعة، من تعادلين وهزيمة من الاتحاد.

على الجانب الأخر خسر الصفاقسي في مباراتين وتعادل في لقاء وحيد.

يحصل الفريق الذي يخرج من دور المجموعات بالبطولة العربية على مكافأة 100 ألف دولار، نظير المشاركة في مسابقة كأس الملك للاندية الأبطال.

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