الهلال يخطف انتصار مثير من الوداد ويتأهل لربع نهائي البطولة العربية

حقق فريق نادي الهلال السعودي الانتصار على نظيره الوداد المغربي بهدفين مقابل هدف وحيد، في المواجهة التي جمعت بين الفريقين عصر اليوم الأربعاء، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية بالبطولة العربية للأندية.

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ملخص مباراة الهلال والوداد المغربي

فوز الهلال يؤهله لدور ربع نهائي كأس الملك للأندية الأبطال بعدما حصد الفريق 4 نقاط من تعادل وهزيمة وانتصار على الوداد، ويتأهل مع نادي السد القطري صاحب الـ 7 نقاط في المركز الأول.

سجل أهداف المباراة كل من سيرجي سافيتش لنادي الهلال في الدقيقة 41 من الشوط الأول، وتعادل اللاعب سيف الدين بوهره في الدقيقة 61 للوداد المغربي، وتمكن اللاعب روبن نيفيز من تسجيل الهدف الثاني للزعيم في الدقيقة 66 من عمر اللقاء.

شهدت مباراة الهلال والوداد 11 بطاقة صفراء 6 منها كان على لاعبي فريق الوداد المغربي.

توقف رصيد نادي الوداد عند نقطتين في المركز الثالث من المجموعة، وهو نفس رصيد فريق الأهلي الليبي الذي خسر من السد بهدف دون مقابل.

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