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ثعابين وسحالي داخل الحقائب.. السلطات تضبط مهرب الزواحف القوات الأوكرانية تُعيّن مُتحدثًا باسمها ينتمي لـ "مجتمع الميم" (صور)
الأربعاء 02 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

ثعابين وسحالي داخل الحقائب.. السلطات تضبط مهرب الزواحف

ثعبان
ثعبان

أوقفت السلطات الهندية، أحد المواطنين في المطار، أثناء تهريبه عدد كبير من الزواحف قادما من ماليزيا.

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ثعبان الأمريكان

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وضبطت سلطات مطار تيروتشيرابالي، عليه وبحوزته 47 ثعبان بايثون، وسحليتان داخل أمتعته.

 

وتعود أصول الراكب إلى إلى مدينة تشيناي، عاصمة ولاية تاميل نادو، في أقصى جنوبي الهند، وتم القبض عليه ويجري التحقيق معه. 

ثعبان 

وقررت الجهات المعنية مصادرة الزواحف التي كانت معبأة داخل صناديق بها ثقوب، ومن المقرر إعادتها إلى ماليزيا، ولم يتم  الكشف بعد عن سبب تهريبه الزواحف.

  

وقالت صحيفة "مالاي ميل" الماليزية إن مهربي الحيوانات البرية يحاولون في كثير من الأحيان جلب الزواحف الغريبة إلى الهند من جنوب شرق آسيا.

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