حسن شاكوش وطارق الشيخ في سهرات غنائية بالساحل الشمالي

يستعد مطربي الأغنية الشعبية حسن شاكوش وطارق الشيخ، لإحياء عدد من الحفلات الغنائية في منطقة الساحل الشمالي، وذلك مساء الخميس والجمعة 3 و 4 من أغسطس الجاري، وذلك ضمن موسم حفلات صيف 2023.

يحيي طارق الشيخ حفلًا غنائيًا ، يوم الجمعة المقبلة، في إحدى القرى السياحية بمنطقة الساحل الشمالي، ويُشاركه في إحياء هذا الحفل، مطربي المهرجانات علي قدورة ونور التوت، ومقرر أن يقدموا مجموعة من أشهر أغانيهم التي حققت نجاحات ضخمة خلال الفترة الماضية.

حفل حسن شاكوش بالساحل الشمالي

أما حسن شاكوش، سوف يُحيي حفلًا غنائيًا، غدًا الخميس، في الساحل الشمالي، ومن المُقرر أنّ يحتفل مع جمهوره، بأغنيته الجديدة «أنتي التريند» والتي تعاون فيها مع عمر كمال، والتي طرحت مساء أمس الثلاثاء، عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، وهي من كلمات سامح الكومي، وألحان خالد سلطان، وتوزيع إسلام ساسو.