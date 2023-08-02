رجل يُنهي حياة سيدة ويُوثق جريمته على الفيسبوك

ألقت الشرطة الأمريكية القبض على شخص قام بإنهاء حياة سيدة طعناً ونشر مقطعاً مُصوراً يُوثق لحظات احتضارها عبر موقع فيسبوك.

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وبحسب تقرير نشرته مجلة بيبول الأمريكية فإن مركز شرطة مدينة سان ماتيو في ولاية كاليفورنيا تلقى بلاغاً بشأن مقطع فيديو منشور على فيسبوك يُوثق لحظات احتضار سيدة.

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وأكد التقرير على أن رجال الشرطة واصلوا البحث لمدة 3 ساعات قبل أن يجدوا صلة مُمكنة تربط الجريمة بالمُشتبه به في القضية مارك ميرشيكوف بعد جهود مضنية وتدقيق.

وقامت الشرطة بإلقاء القبض عليه بعد ساعتين من تحديد اسمه كمُشتبه به بدون إبداء أي مُقاومة.

وبحسب الإفادات الرسمية فإن الضحية كانت تعرف الجاني، ولكن لايزال الدافع وراء الجريمة مجهولاً وسيتم كشفه بمزيدٍ من التحقيقات.

وتبقى كل المعلومات المعروفة حالياً أن الجاني وثق بالتصوير بدون رحمة اللحظات الأخيرة من حياة ضحيته ونشر الفيديو على الفيسبوك.

وكشفت السلطات هوية الضحية وتبين أنها تُدعى كلاريبل إستريلا، وفارقت الحياة تأثراً بطعنات من سكين تسبب في أضرارٍ جسدية هائلة.

ولم يتم تحديد شكل العلاقة بين الجاني والمجني عليه والمدى الذي وصلت إليه، وتم العثور على جثمان الضحية بعد ما يُقارب 3 ساعات من وفاتها.

وتكثف جهات التحقيق في الولايات المُتحدة الأمريكية جهودها من أجل الإجابة على الأسئلة العالقة بشأن القضية، وستُجيب الأيام المُقبلة عن السؤال بشأن القصاص من الجاني وكيف سيكون حُكم المحكمة عليه.