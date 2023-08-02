"سيدات إسنا المبدعات".. مسابقة لتوثيق الأكلات التراثية الأصيلة بالأقصر

نظم مشروع الاستثمار في السياحة المستدامة والمتكاملة بمدينة إسنا بالاقصر، والذي تنفذه شركة تكوين لتنمية المجتمعات المتكاملة بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار ووزارة التعاون الدولي، ومحافظة الأقصر، وبدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية مسابقة بعنوان "سيدات إسنا المبدعات"، وذلك في يوم الأربعاء الموافق 2 أغسطس 2023، وذلك في إطار توجه مدينة إسنا نحو تعزيز قيمتها الثقافية والسياحية من خلال الترويج للمأكولات التراثية الأصيلة التي تشتهر بها.

تستهدف هذه المسابقة العديد من النساء المقيمات في إسنا، واللاتي يبلغن من العمر 18 عامًا أو أكثر، حيث قمن بمشاركة وصفاتهن للأكلات المحلية والقصص من وراء هذه الأطباق.

و يأمل المشروع من خلال هذه المبادرة إلى توثيق التاريخ والثقافة المحلية، وإبراز التنوع والغنى الذي تتمتع به إسنا في مجال التراث غير المادي.

وقد تم خلال المسابقة اختيار أفضل الأكلات التراثية من قبل لجنة تحكيم متخصصة، لتدخل المرحلة الثانية من المسابقة في منتصف أغسطس 2023 وسيتم تقديم الجوائز للفائزات في حفل خاص في المرحلة الأخيرة.

وتعد هذه المسابقة فرصة للنساء المحليات لإبراز مواهبهن وخبراتهن في مجال الطهي التقليدي. كما أنها تشجع على الحفاظ على التراث الغذائي وتعزز دور المرأة في صناعة الثقافة والسياحة.

ويرى المشروع أن هذه المبادرة ستؤثر بشكل إيجابي على اقتصاد إسنا، من خلال استقطاب السياح والمهتمين بالثقافة والطهي التقليدي. بالإضافة إلى ذلك، تعمل المسابقة على تعزيز الوعي بأهمية المحافظة على الموروث الثقافي وتشجيع السياحة المستدامة في المنطقة.

ومن المتوقع أن تكون هذه المسابقة بداية لسلسلة من الفعاليات والمبادرات التي ستُنظم في إسنا لتعزيز قيمتها الثقافية والسياحية. بهدف أن تصبح إسنا كوجهة سياحية متميزة.