عودة الأجواء الحارة وارتفاع درجات الحرارة.. حالة الطقس اليوم

تشهد جميع محافظات الجمهورية ارتفاع في نسب الرطوبة وهو ما يؤدي إلى زيادة الإحساس بحرارة الطقس على مدار اليوم، ليسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء و جنوب الصعيد ، حار رطب على السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب ليلا على كافة الأنحاء.

الظواهر الجوية المتوقعة

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن تنشط الرياح أحيانا على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة وجنوب ووسط سيناء على فترات متقطعة، مع فرص لسقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 20% على جنوب الصعيد.

وأشارت الهيئة إلى تكون شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

حالة البحرين

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فإنها تكون خفيفة إلى معتدلة مع ارتفاع الموج من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.75 مترا والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

وتنشر "بوابة الوفد" في سياق السطور التالية بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على القاهرة والمحافظات:

درجات الحرارة اليوم الأربعاء

القاهرة 36 25

العاصمة الإدارية 37 25

6 أكتوبر 37 24

بنهــــا 36 25

دمنهور 35 24

وادي النطرون 35 24

كفر الشيخ 35 24

المنصورة 36 25

الزقازيق 36 25

شبين الكوم 36 25

طنطا 35 25

دمياط 32 24

بورسعيد 33 24

الإسماعيلية 37 25

السويس 36 25

العريش 34 24

رفح 33 23

رأس سدر 39 26

نخل 39 20

كاترين 33 18

الطور 37 25

طابا 36 25

شرم الشيخ 40 29

الإسكندرية 33 24

العلمين الجديدة 33 24

مطروح 31 24

السلوم 35 23

سيوة 39 23

رأس غارب 38 29

الغردقة 38 29

سفاجا 39 28

مرسى علم 39 29

شلاتين 39 29

حلايب 36 30

أبو رماد 37 29

رأس حدربة 38 28

الفيوم 37 24

بني سويف 37 24

المنيا 39 25

أسيوط 41 25

سوهاج 42 26

قنا 43 27

الأقصر 43 28

أسوان 44 29

الوادي الجديد 43 26

أبوسمبل 43 26