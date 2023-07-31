تحسُن الأحوال الجوية.. تفاصيل الطقس حتى السبت المقبل

كشفت الهيئة العامة للارصاد الجوية حالة الطقس، موضحة أن هناك تحسن لطيف في الاحوال الجوية خلال الايام المقبلة ليسود طقس حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد مائل للحرارة رطب ليلا على كافة الانحاء حتى يوم السبت المقبل.

ارتفاع نسب الرطوبة



وأضافت الهيئة، هناك استمرار في ارتفاع نسب الرطوبة مما يُزيد من الاحساس بحرارة الطقس على مدار اليوم ونشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة وعلى مناطق من القاهرة الكبرى يومي الخميس والجمعة المقبلين.

نصائح للمواطنين



وناشدت، المواطنين بضرورة متابعة النشرات الجوية بإستمرار لمعرفة حالة الطقس، وارتداء الملابس الفضفاضة، وتناول السوائل بكثرة ولاسيما الماء، وعدم التعرض المباشر لاشعة الشمس مما يًزيد من الاحساس بحرارة الطقس.

درجات الحرارة



وجاءت درجات الحرارة كالاتي:

القاهرة : عظمى 35 والصغرى 25

بنها : عظمى 35 والصغرى 25

كفر الشيخ: عظمى 34 والصغرى 23

طنطا: عظمى 34 والصغرى 23

شرم الشيخ : عظمى 40 والصغرى 29

الاسماعيلية : عظمى 36 والصغرى 25

طابا : عظمى 36 والصغرى 25

العريش: عظمى 34 والصغرى 24

الاسكندرية : عظمى 32 والصغرى 23

سوهاج: عظمى 39 والصغرى 27

بني سويف: عظمى 37 والصغرى 24

شبين الكوم: عظمى 35 والصغرى 24